KeyForge ha venduto più di un milione di mazzi

Secondo Fantasy Flight il numero complessivo dei mazzi venduti di Keyforge si attesta al di sopra del milione di unità vendute in tutto il mondo.

Sul fatto che KeyForge sarebbe stato un successo annunciato c’erano pochi dubbi a riguardo e fin dai suoi esordi siamo stati testimoni di un grande best seller dei giochi di carte. Da quanto diffuso da Fantasy Flight – casa produttrice del prodotto – il nuovo gioco creato da Richard Garfield, già creatore di Magic: The Gathering, ha venduto più di un milione di mazzi da quando è stato messo in commercio nel novembre 2018.

KeyForge è nato da un presupposto molto ambizioso: utilizzare dei potenti algoritmi che generassero di volta in volta mazzi unici e sempre diversi, rappresentati da nomi ed illustrazioni specifici del mazzo in questione. I mazzi di KeyForge, infatti, sono totalmente casuali e non possono subire alcuna modifica da parte dei giocatori. La forza del gioco sta nella capacità dei giocatori di sfruttare al meglio le potenzialità delle carte che compongono il mazzo.

Il primo set dedicato a KeyForge è stato KeyForge – Il Richiamo degli Arconti nel 2018, seguito da KeyForge – L’Era dell’Ascensione, che ha introdotto nuove carte e ovviamente nuove combo di gioco. Per tenere traccia dei mazzi i giocatori possono appoggiarsi a KeyForge: Master Vault, l’app ufficiale del gioco, che prevede la gestione di una serie di attività legate al gioco come il posizionamento nel meta globale e la registrazione dei mazzi in possesso.

Quest’ultima funzionalità ha permesso a Fantasy Flight di verificare la quantità di mazzi in circolazione in seguito alla release di L’Era dell’Ascensione. Secondo l’editore ci sarebbe stato un aumento di circa 250.000 unità, portando così la cifra complessiva dei mazzi registrati sopra al milione di pezzi.

Occorre però fare una puntualizzazione, secondo Fantasy Flight la cifra registrata non corrisponde al numero effettivo di mazzi venduti in tutto il mondo, poiché non tutti i giocatori hanno accesso all’app, quindi per l’editore è impossibile determinare il numero esatto. Nonostante si tratti solo di una stima parziale, quello raggiunto da KeyForge è senza dubbio un risultato sorprendente, che ha senz’altro contribuito al successo del gioco durante gli ultimi Origins Awards, in cui è stato insignito del premio come miglior gioco collezionabile (Best Collectible Game).