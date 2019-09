KeyForge: nel 2020 i tornei VaultWarrior con premi in denaro

I tornei VaultWarrior saranno il nuovo circuito competitivo di Keyforge e prevederà ricchi premi in denaro per i vincitori

Novità in arrivo per il circuito competitivo di KeyForge con i tornei VaultWarrior, che prevederanno premi in denaro.

L’annuncio è stato dato da Richard Garfield, creatore del gioco e Alex Watkins, head of Organized Play, durante una diretta presentata da Evan Johnson.

Il circuito competitivo VaultWarrior consisterà in una serie di tornei KeyForge ad alto profilo, in cui i giocatori potranno concorrere per dei premi in denaro, utilizzando i mazzi più recenti.

Questi nuovi tornei saranno organizzati a livello mondiale e prevederanno tre diversi livelli di partecipazione: VaultWarrior Tryouts, VaultWarrior Qualifier e VaultWarrior Championship.

VaultWarrior Tryouts sarà il primo livello di partecipazione e i tornei di questo genere potranno essere organizzati nei negozi specializzati. I vincitori dei VaultWarrior Tryouts avranno la possibilità di accedere gratuitamente ai VaultWarrior Qualifier, i tornei del livello successivo. Durante i Tryouts non saranno previsti premi in denaro, ma i migliori forgiatori di chiavi potranno accaparrarsi premi speciali realizzati appositamente per questo formato.

VaultWarrior Qualifier saranno tornei con iscrizione a pagamento (oppure vincendo un evento di tipo Tryout). Il formato Qualifier avrà premi in denaro, con montepremi totale da 10.000 dollari e il vincitore di ogni VaultWarrior Qualifier sarà premiato con la cifra di 2.500 dollari. Oltre ai premi in denaro ogni torneo Qualifier selezionerà i giocatori più forti che potranno avere accesso al VaultWarrior Championship, il top del circuito.

Il VaultWarrior Championship prevederà un montepremi totale di 100.000 dollari, dove l’Arconte più forte del mondo verrà premiato con la cifra di 25.000 dollari.

Durante gli eventi VaultWarrior saranno utilizzati i formati Arconte o Sealed, ma in base al tipo di livello competitivo i giocatori potrebbero dover adattarsi a delle particolari varianti di formato, come ad esempio Adattamento, Tripletta o Mazzo Singolo (al meglio delle 3) oppure, la nuova modalità Eliminazione, dove ogni giocatore sceglierà quale tra i due mazzi avversari sarà quello contro cui giocherà, eliminando l’altro dal round. Questi cambiamenti ai formati classici renderanno così quest’esperienza movimentata e imprevedibile.

I primi eventi di questo nuovo formato competitivo partiranno nel 2020 e culmineranno con il VaultWarrior Championship che si terrà a Miami, in Florida.