Svelata la copertina di Keys From the Golden Vault, il prossimo manuale di Dungeons & Dragons. Il nuovo supplemento di espansione del gioco di ruolo di Wizards of the Coast sarà distribuito a partire dal prossimo 21 febbraio e conterrà una serie di avventure a tema heist, ovvero rapine attentamente pianificate. Nella giornata di ieri Wizards of the Coast oltre a mostrare le copertine del volume ha diffuso una presentazione più articolata rispetto al precedente, che definiva questo come un manuale in cui “Ocean’s Eleven incontra Dungeons & Dragons”.

Keys From the Golden Vault è disponibile per l’acquisto online

Keys From the Golden Vault: di che si tratta

Keys From the Golden Vault è stato annunciato per la prima volta durante l’evento Wizards Presents 2022, tenutosi lo scorso luglio, durante il quale l’editore aveva rivelato l’intera lineup dei manuali di Dungeons & Dragons in uscita per il 2023, presentando ognuno dei volumi con una brevissima spiegazione sul genere di contenuto.

Keys From the Golden Vault sarà un’antologia tematica per personaggi di livello 1-11, in cui i giocatori avranno la possibilità di partecipare a 13 diversi colpi. Il manuale avrà una struttura simile a quanto già fatto per altri manuali simili come Candlekeep Mysteries, Tales from the Yawning Portal e Journeys Through the Radiant Citadel, in cui le avventure sono trame indipendenti e autoconclusive, ma che possono essere giocate consecutivamente per dare vita a una campagna tematica.

Tra le novità introdotte da questo manuale ci sarà la Golden Vault, una nuova organizzazione segreta specializzata in rapine e che si avvarrà dell’aiuto dei personaggi assoldandoli per portare a termine i diversi piani.

Il tema heist è piuttosto inedito in Dungeons & Dragons, infatti fino ad ora era stato affrontato in modo marginale in Waterdeep: Il Furto dei Dragoni. Keys From the Golden Vault invece renderà centrale ogni aspetto caratteristico di questo particolare genere, con un’attenzione particolare alla pianificazione del colpo che potrà essere portato a compimento in modi diversi.

Un elemento a cui il manuale riserverà molto spazio sarà la presenza delle mappe dei luoghi interessati dalle rapine che potranno essere utilizzate dai giocatori per la fase di pianificazione, mentre per quel che riguarda i Dungeon Master il manuale includerà una guida con tutte le informazioni e i consigli su come condurre e gestire un’avventura in stile La Stangata.

Keys From the Golden Vault: le copertine

Keys From the Golden Vault sarà disponibile nei negozi a partire dal 21 febbraio 2023. Come è consuetudine anche questo manuale sarà realizzato in due versioni, alternative e regular cover, con l’edizione alternative riservata al circuito dei punti vendita specializzati.

L’illustrazione dell’edizione regular ritrae una coppia di ladri poco prima di un furto, un momento delicato in cui le sorti del piano potrebbero essere messe a rischio dal minimo errore.

L’edizione variant invece è caratterizzata da un approccio più grafico e concettuale, con la riproduzione di un’intricatissima serratura dorata e enfatizzata dalla finitura metallica della stampa.