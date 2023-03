Continuano le nostre recensioni della linea Figuarts Zero Extra Battle dedicate a One Piece, questa volta con protagonista il Capitano Kid, che fanno farte delle uscite “Battle On Monsters on Oniga Shima” tra cui Monkey D. Luffy – Gear4, Trafalgar Law e Charlotte Linlin “Big Mama” .

Il personaggio

Eustass Kid, è il capitano dei Pirati di Kid, una ciurma di pirati molto temuta nella Rotta Maggiore del Nuovo Mondo. Kid è noto per essere un pirata molto violento e crudele, con un’attitudine arrogante e scontrosa. Tuttavia, è anche un individuo molto intelligente e astuto, con una forte determinazione a raggiungere i suoi obiettivi, anche se ciò significa compiere atti crudeli. Utilizza il suo frutto del diavolo “Mag Mag”, per manipolare i metalli e attaccare i suoi nemici con armi di metallo. Kid ha una forte rivalità con il protagonista della serie, Monkey D. Luffy, e spesso si scontra con lui e la sua ciurma. Kid ha come obiettivo quello di diventare il Re dei Pirati, così come Luffy, e crede che la forza sia l’unica cosa che conta in questo mondo. Nonostante la sua crudeltà, il pirata ha dimostrato di avere un certo grado di rispetto per Luffy e la sua forza. Inoltre, Kid è noto per avere una grande ciurma di pirati che lo seguono fedelmente, e insieme combattono contro i loro nemici. La ciurma di Kid è composta da numerosi membri, ognuno dei quali ha una personalità e un aspetto unico. Tra questi membri, ci sono alcuni personaggi chiave come Killer, il braccio destro di Kid, Heat e Wire, due fratelli che si trovano sempre al suo fianco.

Eustass Kid Figuarts Zero

Confezione

La confezione della Figuarts Zero di Eustass Kid di Tamashii Nations è realizzata in cartone con una finestra trasparente che permette di vedere una parte della statuetta all’interno. La confezione di color violaceo ha una grafica accattivante con un’immagine del personaggio in posa di attacco ed è circondata dai loghi di One Piece, Bandai Spirits, Tamashii Nations, il nuovo logo Bandai Namco, il classico logo della linea Figuarts Zero, concludendo con il bollino olografico di Tamashii Nations che certifica il prodotto come originale. Spostandoci nella parte posteriore troviamo quattro immagini di Kid che ci mostrano i vari dettagli della statua. All’interno della confezione la statua è racchiusa all’interno di due blister trasparenti e da uno strato di pellicola che servono per proteggerla da eventuali urti o danni accidentali che potrebbero verificarsi durante il trasporto.

Eustass Kid Figuarts Zero

Una volta estratto dal blister protettivo, la figure non esige di alcun tipo di montaggio ed è già pronta per essere esposta. Kid è completamente realizzato in plastica, sviluppando un’altezza di ben 35 cm. La statua rappresenta Kid in una posa di attacco, con il suo braccio meccanico mentre sta incanalando ogni tipo di ferro presente sul campo di battaglia nel proprio braccio. I dettagli dell’armatura del braccio meccanico sono particolarmente impressionanti, con le viti e le parti mobili della struttura del braccio riprodotte in modo realistico. Anche i dettagli dell’abbigliamento di Kid sono molto accurati, con la giacca senza maniche e i pantaloni riprodotti fedelmente. Il braccio meccanico ha un effetto metallizzato che gli conferisce un aspetto realistico e in rilievo. I dettagli dell’espressione del volto di Kid sono molto ben resi, con gli occhi determinati e la bocca serrata che esprimono la sua personalità combattiva. La finitura della statua è impeccabile, con colori vivaci e brillanti che riflettono perfettamente lo stile di disegno della serie animata One Piece. I dettagli della base e della figura sono nitidi e puliti, il che rende la statua una vera e propria opera d’arte. L’effect parts è talmente grande e solido che funge da base per la figure di Kid senza aver bisogno di basette aggiuntive per renderlo stabile.

Conclusioni

In generale, la statua di Eustass Kid della linea Figuarts Zero di Bandai è un prodotto di alta qualità che soddisferà sicuramente i fan di One Piece e di Kid. La sua attenzione ai dettagli e la sua finitura impeccabile la rendono un pezzo da collezione molto apprezzato e ricercato.

La figure di Eustass Kid sarà presto disponibile nei negozi a un prezzo indicativo di 139.90 €. Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.