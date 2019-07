Kidpool, la nuova Premium Format di Sideshow

Kidpool è il personaggio scelto da Sideshow Collectibles per la sua nuova statua Premium Format in scala 1/4.

Kidpool è il personaggio scelto da Sideshow Collectibles per la sua nuova statua Premium Format. Questa serie di statue rappresenta personaggi del mondo dei fumetti e film rigorosamente in scala 1/4. La statua di Kidpool sarà alta 17 cm e peserà poco più di 2 kg, realizzata ovviamente in resina, sarà una valida aggiunta alla vostra collezione se siete fan di Deadpool.

Kidpool è la versione giovane di Deadpool proveniente da terra 10330. Sotto la sua maschera c’e’ sempre Wade Wilson – stessi poteri ed abilità di quello adulto – ma in questa versione è un teenager e studente della scuola per giovani dotati di Charles Xavier.

La statua rappresenta il giovane Wade, intento a rinfrescarsi dalla “calura estiva” seduto all’interno di una piccola piscina gonfiabile (di quelle che solitamente si usano per i bambini più piccoli) con anelli rosa, giallo e blu con l’ effetto dell’acqua increspata all’interno. Immancabile all’interno di questo simpatico siparietto la paperella, anch’essa con la maschera di Deadpool. Come il personaggio che rappresenta la statua vuole essere ironica e sfrontata andando ad esagerare su elementi caratteriali e colori. La figure presenta un costume completamente scolpito e dettagliato richiamando trame realistiche, dai guanti corazzati alle spalle imbottite senza dimenticare la tipica maschera rossa e nera decorata da maschera e boccaglio.

A differenza di molte altre statue prodotte da Sideshow questa non avrà – purtroppo – alcuna versione exclusive pertanto sarà lo stesso prodotto per tutti i collezionisti. Come avrete intuito non parliamo di una uscita particolarmente costosa (solitamente la linea Premium Format è famosa per non essere propriamente economica), questa statua in particolare ci offre l’opportunità di portarci a casa un prodotto di alta qualità ad un prezzo contenuto. Kidpool è da poco in preordine sul sito di Sideshow.com al prezzo di 250$ con uscita stimata per il mese di Settembre 2020.