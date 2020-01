Kids at Play Interactive Awards: ecco i vincitori

Durante il CES 2020 di Las Vegas sono stati annunciati i vincitori del premio Kids at Play Interactive Awards 2020.

Il Kids at Play Interactive Awards (KAPi Awards) è un premio che da 12 anni a questa parte viene conferito a quei giocattoli in grado di portare un’innovazione al gioco interattivo, settore che nel mondo del giocattolo che vede le varie aziende investire ogni anno cifre multi milionarie.

Questo importante riconoscimento è ormai diventato una delle cerimonie fisse della fiera della tecnologia di Las Vegas.

L’edizione 2020 si è distinta per l’incredibile livello tecnologico e di eccellenza dei partecipanti. La giuria tecnica, alla guida di Warren Buckleitner, editor of Children’s Technology Review, ha dovuto valutare più di 500 prodotti diversi tra giocattoli, software, device, applicazioni e scegliere tra questi soltanto quelli in grado di distinguersi per design ed innovazione tecnologica.

Il premio è diviso in diverse categorie: Best Overall Technology Toy, Best Use of Emerging Technology, Best Creative Experience, Best App, Best STEM/STEAM Product, Best Robotics, Noteworthy School Product, Pioneer Team, Legend e Judge’s Choice.

Ognuna di queste categorie è volta a giudicare i diversi aspetti come design, tecnologie emergenti, app, robotica, edutainment e user experience dedicando ad ognuna di queste il relativo riconoscimento.

Di seguito l’elenco dei vincitori KAPi Awards 2020:

Best Overall Technology Toy: Star Wars Lightsaber Academy Interactive Battle Lightsaber – Hasbro

Best Use of Emerging Technology: St. Noire – Virsix Games

Best Creative Experience: tori Explorer Pack – Bandai Namco Entertainment

Best App: LEGO DUPLO WORLD – Lego

Best STEM/STEAM Product: Coding Critters – Learning Resources

Best Robotics: Artie 3000 The Coding Robot – Educational Insights

Noteworthy School Product: Keenville – FableVision Studios

Pioneer Team: Elenco

Legend: Shoot the Moon – David Small e Paul Rago

Judge’s Choice: Nintendo Ring Fit Adventure – Nintendo

Best Overall Technology Toy

Star Wars Lightsaber Academy Interactive Battle Lightsaber – Hasbro



Star Wars Lightsaber Academy Interactive Battling System permetterà agli appassionati di Star Wars di diventare il più potente cavaliere Jedi (o Sith) della galassia. Questa speciale spada laser comunicherà con un’app in grado di simulare l’addestramento ed il combattimento con quest’arma leggendaria. Suoni, luci ed un vero cristallo kyber renderanno ancora più coinvolgente ed immersiva questa esperienza.

Best Use of Emerging Technology

St. Noire – Virsix Games



St. Noire è il primo gioco da tavolo ad utilizzare in maniera profonda le potenzialità di Alexa.

Si tratterà di un gioco di investigazione, ideato da Nolan Bushnell e Zai Ortiz, in cui i giocatori dovranno risolvere un misterioso omicidio avvenuto nella cittadina di St. Noire.

Questo gioco da tavolo sarà interamente parlato, con più di 2500 linee di dialogo interpretate da un ricco cast di attori, presenterà una colonna sonora e ogni partita sarà diversa dalla precedente, poiché il sistema permetterà la generazione casuale dell’assassino.

Best Creative Experience

tori Explorer Pack – Bandai Namco Entertainment



tori Explorer pack permetterà di combinare il gioco digitale interagendo con il mondo reale in modo creativo.

tori permetterà di utilizzare con le sue app giocattoli e strumenti creati dai bambini, ma l’esperienza non si limiterà a questo, infatti i giocatori avranno pieno controllo sul mondo digitale di tori, modificandolo e alterandolo secondo i loro desideri.

L’intero sistema è stato realizzato in collaborazione con specialisti dell’età evolutiva e il gameplay di tori permetterà così di coinvolgere competenze come creatività, problem solving e coordinazione motoria.

tori Explorer Pack è disponibile su Amazon

Best App:

LEGO DUPLO WORLD – Lego



LEGO DUPLO WORLD è l’app ideata per i bambini in età prescolare, sviluppata pensando al gioco creativo digitale, all’esplorazione e alla costruzione con i mattoncini Duplo.

L’app è caratterizzata da un design allegro in grado di veicolare oltre al gioco anche l’apprendimento.

Best STEM/STEAM Product:

Coding Critters – Learning Resources



Coding Critters è un playset pensato per introdurre i bambini in età prescolare al mondo del coding. La particolarità di Coding Critters risiederà nel suo approccio interamente screen-free chiamato “storybook coding”. In ogni set sarà contenuto un libro con una storia, che illustrerà le basi del coding, i bambini, guidati nella lettura dai propri genitori, potranno così apprendere i primi rudimenti di programmazione impartendo alcune semplici procedure ai propri coding critters.

Coding Critters è disponibile su Amazon

Best Robotics:

Artie 3000 The Coding Robot – Educational Insights



Artie 3000 è un simpatico robottino ideato da Educational Insights che si propone di insegnare il coding in modo semplice e divertente.

Attraverso l’assegnazione di diversi comandi Artie 3000 sarà in grado di disegnare e in questo modo il giocattolo permetterà l’apprendimento di geometria, matematica e di sette linguaggi di programmazione differenti, tra i quali anche drag & drop, Python e JavaScript.

Artie 3000 The Coding Robot è disponibile su Amazon

Noteworthy School Product:

Keenville – FableVision Studios



Keenville è un progetto sperimentale del dipartimento dell’educazione della Georgia, con la finalità di fornire agli alunni della prima e della seconda elementare uno strumento di valutazione scolastica che unisse la componente ludica di un videogioco a quella didattica dei programmi scolastici elementari. Keenville permette ai bambini di creare il proprio avatar che verrà messo alla prova nei diversi giochi. Questa applicazione ha lo scopo di integrare parte dei programmi di matematica e inglese all’interno di un’app story based.

Pioneer Team:

ELENCO



Elenco è un’azienda specializzata in circuiti elettronici e giocattoli educativi, nata come fornitore di componenti per istituti elettrotecnici. Negli anni ha mantenuto questa vocazione didattica, continuando a produrre giocattoli educativi. Il suo core business infatti sono i kit di circuiti snap, ideali per l’apprendimento ludico dei principi di elettronica.

Snap Circuits Jr. di Elenco è disponibile su Amazon

Legend:

Shoot the Moon – David Small e Paul Rago



Il premio alla carriera è stato assegnato al duo che negli anni ha rivoluzionato il mondo del giocattolo con le loro IP, invenzioni e i loro brevetti. Questo dinamico duo ed il loro team è stato responsabile per la creazione di alcuni giocattoli leggendari come Teddy Ruxpin, Lazer Tag, Fijit Friends, Little Live Pets, Hatchimals e molti altri.

Judge’s Choice:

Nintendo Ring Fit Adventure – Nintendo



La periferica per Nintendo Switch pensata per integrare i movimenti del corpo all’interno della classica esperienza di gioco Nintendo. Nintendo Ring Fit rivoluziona il modo di giocare come già fece la leggendaria Balance Board su Nintendo Wii.