Killers of the Flower Moon: Apple e Netflix salveranno Scorsese?

Killers of the Flower Moon potrebbe davvero diventare uno dei tanti progetti mai realizzati a causa dei costi troppo eccessivi. Ad annunciarlo è The Wall Street Journal – attraverso una sua esclusiva pubblicata in queste ore – ha spiegato che Martin Scorsese sta cercando nuovi investitori per salvare il lungometraggio con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Innanzitutto, Killers of the Flower Moon è ambientato negli anni 20′, ed è basato sul libro storico scritto da David Grann. Entrando nello specifico, il nuovo film si concentrerà sugli omicidi di Osage Nation, una comunità i cui membri furono assassinati uno dopo l’altro, dopo la scoperta di una riserva di petrolio. Questa particolare vicenda ha attirato l’attenzione dell’FBI.

Martin Scorsese ha definito Killers of the Flower Moon come il suo primo western, tuttavia i costi di produzione dovrebbero andare oltre le aspettative, infatti le stime parlano di oltre 200 milioni di dollari. Per questo motivo, stando alla notizia del WSJ, Paramount Pictures ha comunicato al regista di cercare altri partner commerciali.

I rappresentati del regista sarebbero quindi in trattativa con Netflix e Apple per produrre e distribuire il nuovo lungometraggio. Se dovessero trovare un accordo, Killers of the Flower Moon potrebbe debuttare sulle piattaforme dei due colossi statunitensi proprio come The Irishman (proprio questo film subì lo stesso trattamento da parte della Paramount).

Come abbiamo specificato prima, Killers of the Flower Moon dovrebbe possedere un cast di altissimo livello per la presenza di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, il primo è tornato sugli schermi con C’era una volta a… Hollywood, mentre il secondo ha preso parte a The Irishman, l’ultimo film di Scorsese.