Kim Kardashian, personaggio televisivo, imprenditrice, attrice e modella statunitense, ha rivelato di essere intenzionata a mostrare le sue doti di attrice se dovesse arrivare il ruolo perfetto da parte della Marvel!

Kim Kardashian vorrebbe recitare in un film Marvel

Kim Kardashian è nota soprattutto per essere stata protagonista di molteplici reality incentrati sulla vita della famiglia Kardashian-Jenner. Attualmente è protagonista di The Kardashians di Hulu, che ha debuttato nel 2022, insieme alle sorelle Kourtney e Khloé Kardashian, alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla madre Kris Jenner. La serie è il successore del precedente reality show Al passo con i Kardashian, grazie al quale la vita personale dei Kardashian divenne ben presto oggetto di grande attenzione da parte dei media.

Nel 2015, la rivista Time ha incluso Kim Kardashian nella lista delle cento persone più influenti del mondo, mentre nel 2016, Vogue l’ha descritta come “fenomeno della cultura pop”. Andando ancora più indietro nel tempo, nel 2008, la Kardashian ha debuttato anche al cinema con il film parodistico Disaster Movie, in cui ha interpretato un personaggio di nome Lisa.

Ora, sembra che Kim Kardashian sia pronta a dare una svolta alla sua carriera. In una conversazione con Interview, quando le è stato chiesto se avesse intenzione di tornare a recitare dopo il suo ruolo di doppiatrice nel film PAW Patrol: The Movie e la conduzione del Saturday Night Live nell’ottobre 2021, ha risposto così:

“Se reciterò? Lo farei se venisse fuori qualcosa di divertente. Magari un film della Marvel, sarebbe divertentissimo. Non sto cercando attivamente, ma credo che le cose arrivino quando devono arrivare.”

Per ora non sappiamo se i Marvel Studios siano interessati a ingaggiare Kim Kardashian per un futuro progetto, soprattutto non dopo che la celebrità ha postato sui social media diverse immagini piene di spoiler di Spider-Man: No Way Home alla fine di dicembre 2021, facendo arrabbiare la maggior parte dei suoi follower. Le foto hanno rivelato importanti spoiler sul terzo atto del film, compresi i momenti in cui i tre Spider-Man (Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield) fanno squadra contro i numerosi cattivi del film. Chissà quindi se mai la vedremo effettivamente recitare nel Marvel Cinematic Universe.