Kimi Wa Natsu No Naka e Kimi To Natsu No Naka – i nuovi boys love da Edizioni Star Comics

La nuova diretta instragram di Edizioni Star Comics è foriera di un doppio annuncio tutto targato boys love. Arrivano in Italia infatti Kimi Wa Natsu No Naka e il suo sequel Kimi To Natsu No Naka di Furuya Nagisa.

Kimi Wa Natsu No Naka

Chiharu e Wataru sono due studenti liceali che hanno in comune la stessa passione: il cinema. Condividendo l’interesse per i film, diventano subito amici, ma dopo l’inaspettata dichiarazione di Chiharu e l’arrivo dell’estate qualcosa sembra cambiare nel loro rapporto… Cosa significa amare qualcuno? Anche nella realtà possiamo aspettarci il lieto fine dei film? Scopritelo in questa dolce storia d’amore, travolgente e brillante come il cielo azzurro d’estate.

Kimi To Natsu No Naka

Continua la romantica storia di Chiharu e Wataru. Ora che frequentano università diverse e non possono vedersi spesso come al solito, come si evolverà il loro rapporto? Un’altra calda estate sta per cominciare…

Per il momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla edizione italiana né una eventuale data di pubblicazione.

