Kindle Kids Edition, il primo ereader Amazon per i lettori più giovani

Kindle Kids Edition è il nuovo ereader di Amazon, pensato espressamente per i lettori più giovani, che si distingue soprattutto per le tante funzioni software dedicate proprio a loro e pensate per imparare e progredire nella conoscenza della lingua e della letteratura.

Amazon ha annunciato un nuovo ereader chiamato Kindle Kids Edition, sviluppato espressamente per i lettori più giovani. Come già per il modello di base, anche il Kindle Kids Edition ha un display e-ink da 6 pollici (167 ppi) con luce anteriore regolabile e autonomia di diverse settimane. Amazon lo fornisce con case rosso o azzurro adatto ai più piccoli e un anno di abbonamento ad Amazon Fire For Kids Unlimited. La principale differenza col modello base e con gli altri ereader Amazon consiste comunque principalmente nel software e nelle varie funzioni a disposizione, tutte sviluppate e pensate per aiutare i più piccoli a progredire nella conoscenza della lingua e della letteratura. Troviamo ad esempio gli Achievement Badges, riconoscimenti con la funzione di agire da stimolo e da premio per il conseguimento dei diversi obiettivi preimpostati, o Word Wise, che fornisce automaticamente brevi definizioni delle parole difficili. ‎ La funzione Vocabulary Builder invece consente di creare un elenco delle parole cercate sul vocabolario, trasformandole in flashcards che i bambini possono consultare nuovamente quando lo desiderano. Easy Discovery infine è una funzione di ricerca avanzata, che aiuta gli utenti a trovare i titoli senza l’ortografia esatta e consiglia anche libri relativi ad autori, personaggi e generi preferiti. Amazon Kindle ‎Kids Edition è già prenotabile da oggi, purtroppo non nel nostro Paese, al costo di 99,99 sterline, con inizio delle spedizioni fissato al 30 ottobre. ‎Amazon ha anche aggiornato il Fire HD 10 Kids Edition con alcuni miglioramenti, primo tra tutti il supporto a schede microSD fino a 512 GB, sebbene la capienza di base della memoria resti sempre di 32 GB. L’autonomia inoltre è aumentata, passando da 10 a 12 ore, mentre è stata introdotta una porta USB-C. Un nuovo processore infine garantisce il 30% di velocità in più rispetto al modello precedente. Tra le altre novità una custodia protettiva simile a quella del Fire HD 7 Kids Edition, che dispone di un supporto regolabile integrato per appoggiare facilmente il tablet. Quello che invece Amazon non ha cambiato, oltre al software e alla dotazione di app, è il prezzo. Il nuovo Amazon Fire HD 10 ‎partirà infatti da 149 dollari, che salgono a 199 per la Kids Edition. Il tablet è già prenotabile, con disponibilità ancora una volta a partire dal prossimo 30 ottobre. Il Nuovo Kindle, con luce frontale integrata, resta il modello più accessibile della gamma di e-reader Amazon, con un prezzo di 79.99 euro.