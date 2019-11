Kindle Unlimited gratis per 3 mesi, ecco come ottenerlo

Super offerta su Kindle Unlimited, 3 mesi gratis in occasione del Black Friday. Approfittate di questa occasione entro l'8 dicembre!

Nuova interessante promozione di Amazon per tutti gli amanti della lettura in attesa del Black Friday. Da oggi e fino all’8 dicembre infatti potrete sottoscrivere il servizio Kindle Unlimited per 3 mesi in maniera del tutto gratuita. Dopo questi 3 mesi il costo tornerà ad essere di 9,99€ al mese ma, come tutti i servizi Amazon, potrete disdire in qualsiasi momento usufruendo del periodo di abbonamento rimasto. Kindle Unlimited è un servizio dedicato agli utenti Amazon che permette di avere accesso in maniera gratuita ad oltre 1 milione di e-book da poter leggere sui propri dispositivi Kindle e non solo grazie all’App dedicata.

Per poter aderire alla promozione è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

Termini e Condizioni Offerta Promozionale Kindle Unlimited

L’offerta promozionale è valida per un periodo limitato (8 dicembre 2019);

Per poter usufruire dell’offerta promozionale è necessario essere in possesso di un account su amazon.it;

I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited (sia con piena iscrizione che con periodo d’uso gratuito di 30 giorni) non possono usufruire dell’offerta promozionale;

L’offerta promozionale è valida solo per i clienti residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano;

L’offerta promozionale è soggetta alle Condizioni Generali di Uso e Vendita di Amazon.it e alle Condizioni d’uso di Kindle Unlimited;

Al termine del periodo promozionale, si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese;

L’iscrizione a Kindle Unlimited può essere annullata in qualsiasi momento da www.amazon.it/kucentral;

L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account;

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni;

L’offerta promozionale non è trasferibile e non può essere venduta a terzi;

» Clicca qui per sottoscrivere Kindle Unlimited per 3 mesi gratis

