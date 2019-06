Kindle Unlimited gratis 3 mesi per i clienti Amazon Prime

In previsione dell'Amazon Prime Day 2019 potete sottoscrivere l'abbonamento Kindle Unlimited Gratis per i primi 3 mesi per i clienti di Amazon Prime.

Quale momento migliore se non quello precedente all’Amazon Prime Day 2019 per approfittare di tutti i vantaggi dati dall’iscrizione al servizio Prime? Come abbiamo già detto per prepararsi al meglio per il Prime Day 2019 è altamente consigliato iscriversi ad Amazon Prime, il servizio in abbonamento di Amazon che, oltre ai numerosi vantaggi, ci permetterà di sfruttare a pieno le numerose offerte esclusive dedicate ai clienti Amazon Prime che si terranno il 15 e 16 luglio durante il Prime Day. Come già successo l’anno scorso ecco quindi un altro motivo per iscriversi al servizio Prime. Fino al 31 luglio alle 23:59 minuti infatti, se siete clienti Amazon Prime potrete sottoscrivere Kindle Unlimited gratis per i primi 3 mesi, in questo modo guadagnerete l’accesso a oltre 1 milione di titoli da leggere da qualsiasi dispositivo su cui si possa installare l’app di lettura Kindle.

Per usufruire della promozione Kindle Unltimited gratis per 3 mesi è necessario essere in possesso di un account su amazon.it, essere clienti Amazon Prime e non essere ancora iscritti a Kindle Unlimited, sia con piena iscrizione che con prova di 30 giorni. A partire dal quarto mese Kindle Unlimited avrà un costo di 9,99 euro al mese e abbonandosi al servizio l’utente autorizza Amazon ad addebitare la quota mensile attraverso il metodo di pagamento selezionato. Tuttavia l’iscrizione a Kindle Unlimited potrà essere annullata in qualsiasi momento, recandosi a questo indirizzo. www.amazon.it/kucentral. L’offerta promozionale è limitata a un solo cliente e a un solo account, non è cumulabile con altre promozioni, non è trasferibile e non può essere venduta a terzi.

» Attiva Kindle Unlimited «

Vantaggi di Amazon Prime

Consegna in 1 ora in alcune città

Costi di spedizione azzerati sulle spedizioni da 1 e 2 giorni, sulle spedizioni rapide e sulle spedizioni standard sotto i 29 euro.

Accesso anticipato alle Offerte Lampo

Accesso a Prime Video con serie TV e film inclusi i contenuti Prime Original

Accesso a Prime Reading con una selezione gratuita di eBook aggiornata regolarmente

Accesso a Prime Music con oltre 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità

Amazon Music Unlimited ad un prezzo scontato per l’abbonamento annuale

Audible gratis per 30 giorni e 12 mesi scontati del 20%

Kindle Unlimited gratis per 3 mesi per i clienti Prime

Spazio Cloud illimitato per le tue foto

Iscriviti ad Amazon Prime gratis per i primi 30 giorni

