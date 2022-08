Il gorilla più famoso di Hollywood sta per arrivare sul piccolo schermo. Il noto portale Variety ha infatti annunciato che Disney realizzerà una serie TV su King Kong, in esclusiva per la sua piattaforma di streaming. Sarà il primo show in live action ambientato nell’universo di Kong ma, per il momento, non si conoscono ulteriori dettagli sul cast e sulla possibile finestra di lancio su Disney+.

Kong: Skull Island

Disney al lavoro sulla serie TV di King Kong

La serie su King Kong è descritta come un dramma di azione e avventura che porta la classica storia di mostri nell’era moderna, narrando il ritorno a Skull Island e l’alba di un nuovo Kong. La serie esplorerà la mitologia della storia delle origini del celebre gorilla e i misteri soprannaturali della sua dimora sulla base dei libri originali di Merian C. Cooper e dei nuovi romanzi di King Kong di Joe DeVito. Sarà prodotta da Disney Branded Television con la supervisione di James Wan. A scriverla ci penserà Stephany Folsom, creatrice di Paper Girls (recuperate la nostra intervista al cast).

Erano già svariati anni che si vociferava di uno show televisivo su Kong, ma il progetto non ha mai visto la luce. Nonostante Kong sia stato portato sul grande schermo da Warner Bros, che ha creato un suo MonsterVerse, una parte del personaggio resta ancora di dominio pubblico. Disney sarà quindi libera di utilizzare non solo pezzi del film di Kong (ci sono alcune piccole differenze tra il film e la novelization), ma anche i numerosi romanzi di DeVito pubblicati tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000.

Nel frattempo Kong tornerà sul grande schermo nel sequel di Godzilla vs Kong, in arrivo al cinema nel 2024, mentre Netflix è al lavoro su una serie che racconterà le origini di Skull Island (sarà un anime realizzato da Powerhouse Animation Studios.