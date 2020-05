Kingdom Hearts: in produzione una serie tv per Disney+?

Kingdom Hearts è considerata da molti videogiocatori una delle più importanti saghe videoludiche mai realizzate. Vista la natura del prodotto, da diverso tempo si sono susseguite notizie riguardo allo sviluppo di una serie animata destinata ad una diffusione televisiva.

Non molto tempo fa, infatti, un rapporto pubblicato da Emre Kaya affermava che Disney sarebbe al lavoro per realizzare una serie animata su Kingdom Hearts da pubblicare su Disney+.

There is a #KingdomHearts series in the works at Disney+. Disney originally wanted to make it but that didn't work out, so Square Enix was asked to create a pilot using Unreal Engine. This series is most likely not live-action, but CG animated. They're currently casting. pic.twitter.com/jroZXImeOm — Emre Kaya (@Vullein) May 26, 2020

In queste ultime ore sembra che il progetto sia davvero in cantiere dato che è giunta la conferma da parte di due giornalisti molto autorevoli e molto vicini all’ambiente Disney. Il primo a condividere un Tweet al riguardo è stato Jeremy Conrad, fondatore di MCUCosmic, DCEUMythic e StarWarsUnity, che ha condiviso una gif con Pippo, Sora e Paperino con la scritta “Sì, è vero” in riferimento alla produzione di una serie tv su Kingdom Hearts.

Successivamente il tweet è stato condiviso da Skyler Shuler di The DisInsider che ha condiviso anche alcuni dettagli aggiuntivi che non lasciano davvero alcun dubbio:

Been tagged in Jeremys post (which is true), so here’s what I know: -Kingdom Hearts will be a Disney+ series, not a movie. -It’s animated (CG) -Disney VO actors are expected to reprise their roles (Jim Cummings, Bill Farmer, Tony Anselmo) All I know. https://t.co/UTFGqXtSP6 — Skyler Shuler (@SkylerShuler) May 26, 2020

Secondo Shuler, Kingdom Hearts sarà una serie Disney+ e non un film come alcuni fan ipotizzavano. La serie sarà animata in computer grafica da uno studio al momento sconosciuto, quindi non sarà un live-action. Inoltre pare che Square Enix realizzerà la puntata pilota usando l’Unreal Engine. Infine, gli stessi doppiatori che appaiono nella saga videoludica dovrebbero riprendere i loro ruoli anche nella serie televisiva. Questo include talenti come Jim Cummings, Bill Farmer, Tony Anselmo e altri. In questo momento, però, non è chiaro se vi saranno anche i doppiatori di personaggi come Sora o dei personaggi di Final Fantasy presenti nel franchise.