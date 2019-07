Kingsmen e Hasbro: arriva il primo Nerf FEC negli USA

La Kingsmen Xperience ha firmato un accordo con Hasbro International per l’apertura dei Centri di intrattenimento Nerf (FEC) negli Stati Uniti. Questi centri avranno attrazioni al coperto e ci sarà la possibilità di partecipare diverse attività. Grazie al nuovo accordo tra Kingsmen e Hasbro verrà ampliato notevolmente il numero di attrazioni del brand specializzato in armi-giocattolo sparanti dardi, laser o acqua.

Il primo Nerf FEC verrà aperto a Singapore nel corso di quest’anno, mentre negli Stati Uniti arriverà la prima sede nel 2020. Andrew Cheng, CEO di Kingsmen, ha dichiarato che Nerf è un marchio affermato, il quale ha una forte presenza negli Stati Uniti. Cheng ha sottolineato il fatto che questo marchio incoraggia il gioco sociale e all’aperto, e si è mostrato entusiasta di poter dare la possibilità, al pubblico, di essere coinvolto in un’esperienza veramente unica. Andrew Cheng, a tal proposito avrebbe affermato:

“L’esperienza Nerf è pensata per essere un punto di incontro per famiglie in tutto l’anno e Marina Square è un ottimo punto di partenza per questa nuova eccitante attrazione … la prima mondiale”