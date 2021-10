Kino Cult, B-Movie e Cult in streaming gratis

Kino Lorber, distributore cinematografico indipendente, sta per lanciare un servizio di streaming gratuito, denominato Kino Cult, contenente dozzine di film horror e classici definiti universalmente come dei “cult”. Fondata con il nome di Kino International nel 1977, la Kino Lorber Inc. è gestita da un piccolo team con sede a New York City. Con una libreria di oltre 4.000 film, Kino Lorber è uno dei più importanti distributori per quanto riguarda il cinema internazionale, indipendente e documentaristico. Come risposta alle difficoltà imposte dalla pandemia di COVID-19, la società ha lanciato Kino Marquee, una piattaforma di “cinema virtuale” le cui entrate hanno sostenuto i cinema indipendenti chiusi per motivi di ordine sanitario.

Adesso, Kino Lorber si sta apprestando a lanciare Kino Cult, un servizio di streaming gratuito che mette in mostra classici di culto, pietre miliari del genere horror e altre perle nascoste che, senza un adeguato supporto, rischiano di non poter raggiungere con facilità le schiere di appassionati. Stando al video trailer pubblicato sul canale YouTube di Kino Lorber, Kino Cult vanta “centinaia di ore di contenuti curati” che spaziano dall’artistico al genere “casa stregata”. Le offerte di Kino Cult quindi, copriranno una moltitudine generi, tra cui horror, i film da drive-in, commedie, fantascienza e cortometraggi, aggiungendo nuovi titoli ogni mese.

La libreria Kino Cult conterrà film recenti, come ad esempio A Girl Walks Home Alone at Night (2014) di Ana Lily Amirpour e Dogtooth di Yorgos Lanthimos (2009), oltre a classici come Metropolis di Fritz Lang (del 1927 e che potete recuperare tramite questo link Amazon). Le diverse categorie selezionabili dal siti includono argomenti come “Flashback anni ’70 e ’80“, “Occulto“, “Hardboiled Horror” e “Golden Age Exploitation“, mettendo in evidenza anche lavori di specifici registi, quali Mario Bava e Jesús Franco.

Kino Cult, nei piani, sarà completamente gratuito e disponibile sia dal web che sui dispositivi mobile. Il servizio potrà anche sincronizzarsi con Roku, Amazon Fire, Apple TV e altre app di video on demand. Con la sua attenzione ai preferiti del genere, Kino Cult si unisce ai ranghi di servizi di streaming più di nicchia, come Shudder e Crunchyroll.

“Kino Cult, trasmetterà in streaming i più oscuri e visionari terrori tipici del cinema di mezzanotte, direttamente a casa vostra“, afferma Richard Lorber, CEO di Kino Lorber. La libreria del servizio, basata su ben 40 anni di cinema d’autore e B-Movie d’eccezione, provvederà a fornire a ogni appassionato del genere, soprattutto horror e fantascientifico, un catalogo imponente di titoli tra i quali scegliere, comprese perle semisconosciute e altri titoli rari da trovare. Il tutto in HD e, soprattutto, gratuitamente.

Questa, per i fans dei B-Movies di ogni ordine e grado, non può che essere una delle migliori notizie!!