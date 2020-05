Kit Harington commenta lo spostamento de Gli Eterni

Kit Harington commenta lo spostamento della data di uscita de Gli Eterni al cinema in un video comparso su Twitter. Pare infatti che sia tutto pronto, ma la data dal 6 Novembre 2020, è stata posticipata al 12 Febbraio 2021. Almeno non dovremo affidarci a Disney+ per proseguire con la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

La pellicola ha avuto la fortuna di sfruttare la giusta finestra di tempo: la maggior parte del lavoro era finito prima che il mondo chiudesse forzatamente il resto dei progetti di casa Marvel a causa dell’emergenza Covid, e quel che è rimasto è stato completato in digitale e facendo brevi riprese con i singoli attori, tra cui Harington.

Con Gli Eterni sarà svelato tutto un nuovo ramo di Supereroi mai visti prima sullo schermo. Ispirato alle storie del 1976 di Jack Kirby, e a quelle più recenti di Neil Gaiman, oltre alla razza aliena degli Eterni e alla loro controparte, i Devianti, questo film introdurrà un personaggio molto amato: Black Knight, il combattente oscuro che impugna la leggendaria Spada d’Ebano, storico compagno di Sersi, l’Eterna interpretata da Gemma Chan. Harington aveva già scherzato su Dane Whitman, ironizzando sulla sua condanna a brandire spade sul set.

Gli Eterni sono una delle tre razze create sulla Terra dai Creatori, e sono esseri immortali rimasti nell’ombra a vegliare sulla Terra in attesa dell’attivazione del Faro, per proteggere gli Umani dalla loro controparte: i Devianti. Protagonista principale delle storie di Kirby era l’Eterno Ikaris, nascosto sotto il nome di Ike Harris, interpretato nel film da Richard Madden, ma pare che la pellicola da questo punto di vista si discosterà dalla storia originale.

Il film è diretto da Chloé Zhao, sceneggiato da M. K. Firpo e Ryan Firpo e presenta un cast stellare: oltre ai già citati Kit Harington, che ha ritrovato sul set il fratellastro Stark Richard Madden e Gemma Chan, ci saranno anche Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee e Barry Keoghan.