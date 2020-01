Klaus è il film d’animazione dell’anno! Ecco tutti i vincitori degli Annie Awards

Gli Annie Awards del 2020 non hanno lasciato alcun dubbio sul valore di Klaus, il primo film d’animazione originale Netflix. ASIFA-Hollywood ha infatti premiato il film con ben sette statuette, e si avvia a ricevere un’altra ambita statuetta, quella degli Academy Awards.

Klaus, infatti, è sicuramente una delle migliori produzione dello scorso anno e ha regalato magia e poesia allo scorso Natale 2019. Agli Annie Award, infatti, Klaus si è aggiudicato, tra gli altri, anche il premio come miglior film d’animazione dell’anno, un vero e proprio trionfo per quello che sembrava solamente un esperimento in salsa Netflix ma che, invece, ha stupito davvero tutti.

Klaus agli Annie Awards ha vinto i premi come miglior regia, miglior animazione del personaggio, miglior design del personaggio, miglior design della produzione e miglior storyboard, un vero e proprio strike per il film dello spagnolo Sergio Pablos. Ma non solo Klaus è stato il film d’animazione che ha portato a casa più premi a questi ultimi Annie Awards, con lui hanno gareggiato film animati di tutto rispetto che hanno raccolto diversi consensi e che, ci riserveranno, certamente, qualche sorpresa alla prossima cerimonia degli Oscar.

Insieme a Klaus, a portarsi a casa diversi premi sono stati I Lost My Body, film d’animazione indipendente che arriva dalla Francia diretto da Jérémy Clapin, basato sul romanzo del 2006 di Guillaume Laurant Happy Hand, e uno dei prodotti reperibili su Netflix più amati dal pubblico: Love, Death & Robots.

Di seguito trovate tutti i vincitori degli Annie Awards 2020

Best Animated Feature: Klaus

Best Animated Feature-Independent: I Lost My Body

Best Animated Special Production: How to Train Your Dragon Homecoming

Best Animated Short Subject: Uncle Thomas: Accounting for the Days

Best Virtual Reality Production: Bonfire

Best Animated Television/Media Commercial: The Mystical Journey of Jimmy Page’s ’59 Telecaster

Best Animated Television/Media Production for Preschool Children: Ask the Storybots” Episode: “Why Do We Have to Recycle?”

Best Animated Television/Media Production for Children: Disney Mickey Mouse Episode: “Carried Away”

Best General Audience Animated Television/Media Production: BoJack Horseman Episode: “The New Client”

Best Student Film: The Fox & The Pigeon

Animated Effects in an Animated Television/Media Production: Love, Death & Robots Viktor Németh, Szabolcs Illés, Ádám Sipos, Vladimir Zhovna Episode: “The Secret War”

Viktor Németh, Szabolcs Illés, Ádám Sipos, Vladimir Zhovna Animated Effects in an Animated Feature Production: Frozen 2 Benjamin Fiske, Alex Moaveni, Jesse Erickson, Dimitre Berberov, Kee Nam Suong

Benjamin Fiske, Alex Moaveni, Jesse Erickson, Dimitre Berberov, Kee Nam Suong Character Animation in an Animated Television / Broadcast Production: His Dark Materials Aulo Licinio (Character: lorek) Episode 7

Character Animation in an Animated Feature Production: Klaus Sergio Martins (Character: Alva)

Sergio Martins (Character: Alva) Character Animation in a Live-Action Production: Avengers: Endgame Sidney Kombo-Kintombo, Sam Sharplin, Keven Norris, Tim Teramoto, Jacob Luamanuvae-Su’a

Sidney Kombo-Kintombo, Sam Sharplin, Keven Norris, Tim Teramoto, Jacob Luamanuvae-Su’a Design Studios Character Design in an Animated Television/Media Production: Carmen Sandiego Keiko Murayama Episode: “The Chasing Paper Caper”

Character Design in an Animated Feature Production: Klaus Torsten Schrank

Torsten Schrank Directing in an Animated Television/Media Production: Disney Mickey Mouse Alonso Ramirez Ramos Episode: “For Whom the Booth Tolls”

Alonso Ramirez Ramos Directing in an Animated Feature Production: Klaus Sergio Pablos

Sergio Pablos Music in an Animated Television/Media Production: Love, Death & Robots Rob Cairns Episode: “Sonnie’s Edge”

Music in an Animated Feature Production: I Lost My Body

Production Design in an Animated Television/Media Production: Love, Death & Robots Alberto Mielgo Episode: “The Witness”

Production Design in an Animated Feature Production: Klaus Szymon Biernacki, Marcin Jakubowski

Szymon Biernacki, Marcin Jakubowski Storyboarding in an AnimatedTelevision/Media Production: Carmen Sandiego Kenny Park Episode: “Becoming Carmen Sandiego, Part 1”

Storyboarding in an Animated Feature Production: Klaus Sergio Pablos

Sergio Pablos Voice Acting in an Animated Television/Media Production: Bob’s Burgers H. Jon Benjamin (Character: Bob) Episode: “Roamin’ Bob-iday”

Voice Acting in an Animated Feature Production: Frozen 2 Josh Gad (Character: Olaf)

Josh Gad (Character: Olaf) Writing in an Animated Television/Media Production: Tuca & Bertie Shauna McGarry Episode: “The Jelly Lakes”

Writing in an Animated Feature Production: I Lost My Body Jérémy Clapin, Guillaume Laurant

Jérémy Clapin, Guillaume Laurant Editorial in an Animated Television/Media Production: Love, Death & Robots Bo Juhl, Stacy Auckland, Valerian Zamel Episode: “Alternate Histories”

Editorial in an Animated Feature Production: Klaus Pablo García Revert