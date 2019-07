Knight of the Zodiac: news sulla seconda stagione

Siete pronti per una seconda stagione dei Cavalieri dello Zodiaco di Netflix?



Per chi non ne fosse ancora a conoscenza negli scorsi giorni Netflix ha pubblicato nella propria piattaforma la prima parte della prima stagione di Saint seiya: Knight of the Zodiac, tra moltissime critiche ma anche un bel pò di apprezamenti dai fan di vecchia data.



È il direttore di produzione della versione Netflix di Zodiac Knights, Yoshiharu Ashino, ha confermato che la seconda stagione di “Saint Seiya The Knights of the Zodiac”è già stata convalidata e prodotta! Probabilmente includerà tutti i combattimenti contro i Cavalieri d’oro durante l’ascesa delle Dodici Case dello Zodiaco al Santuario.