Knives Out: Netflix si aggiudica due seguiti

Netflix ha da poco chiuso un accordo con cui si aggiudica e al contempo finanzia la realizzazione di ben due sequel di Knives Out – Cena con Delitto del 2019.

Rian Johnson, già regista e sceneggiatore del primo film, ha scritto gli script per i sequel ed è ora a lavoro assieme al produttore Ram Bergman. Le fonti che hanno riportato la notizia dell’accordo parlano di un totale di oltre 450 milioni di dollari, il che lo rende uno dei più grandi accordi che la piattaforma di streaming ha concluso per dei film.

Le notizie su un seguito di Knives Out erano già iniziate a circolare da un po’ e recentemente c’è stata una contesa tra i maggiori servizi di streaming – Netflix, Amazon e Apple – per aggiudicarselo. La cifra concordata ha comunque sorpreso, considerando che il primo film, distribuito da Lionsgate, è costato 40 milioni e ha incassato globalmente oltre 311 milioni di dollari. È molto probabile che nella cifra concordata sia incluso il budget per il marketing di possibili eventi in tutto il mondo. Oltre al fatto che il compenso per il coinvolgimento di un attore della caratura di Daniel Craig ha comunque il suo peso.

Rian Johnson e Ram Bergman sono proprietari dei diritti creativi del film originale, quindi sembra che Netflix punti sulla possibilità di renderlo un vero e proprio franchise di film per la propria piattaforma. Una freccia preziosa al loro arco di offerte, soprattutto considerando la crescente competizione anche da parte di HBO Max e Disney Plus.

Rian Johnson tornerà come regista dei seguiti e anche Daniel Craig riprenderà il suo ruolo di detective Benoit Blanc.

Le riprese del primo sequel inizieranno il 28 giugno in Grecia. Il casting dovrebbe iniziare proprio in questi giorni, quindi aspettatevi nuovi aggiornamenti.