Koch Media distribuirà i titoli Paramount in Italia

Koch Media, una delle principali compagnie media indipendenti della Germania, attiva nella distribuzione di giochi, film e software, ha siglato un contratto di licenza per distribuire, tramite DVD, Blu ray, Blu-ray HD e 4K Ultra, i titoli cinematografici e televisivi di Paramount.

In attività dal 2003, la divisione film dell’azienda teutonica, Koch Films, si è posizionata in breve tempo come leader delle etichette indipendenti del settore cinema e dell’intrattenimento domestico, affiancando alla produzione anche la distribuzione e la produzione. La partnership tra Koch Media e Paramount è attiva dal primo Gennaio 2021 e Stefan Kapelari, Managing Director di Koch Films, ha dichiarato:

Siamo molto felici di questo accordo grazie al quale commercializzeremo i prodotti di Paramount in esclusiva per l’Italia. Forti della nostra lunga esperienza e delle nostre capacità di distribuzione, siamo impazienti di distribuire per conto di Paramount tutti i blockbuster e i titoli della loro rinomata library.

Saranno quindi in arrivo titoli appartenenti ai franchise di Transformers, Indiana Jones e Mission: Impossible. Inoltre vedremo il ritorno di grandi classici come la trilogia de Il Padrino e Forrest Gump, oltre a successi più recenti come l’acclamato Rocketman, A Quiet Place e Sonic The Hedgehog. Inoltre, l’accordo prevede anche la distribuzione di serie televisive di risonanza mondiale come NCIS, Paw Patrol e Star Trek.

Il Country Manager di Koch Media Italia, Umberto Bettini si è detto estremamente orgoglioso della fiducia che Paramount ha riposto in Koch Media per aumentare la propria rilevanza nel mercato italiano. Il President of Worldwide Home Entertainment di Paramount Pictures, Bob Buchi, ha affermato di essere entusiasta di lavorare con l’azienda tedesca, affermando di apprezzarne l’esperienza ed il know-how.Inoltre David Elliott, Senior Vice President, Home Media International per Paramount, si occuperà di supervisionare le vendite e la distribuzione dei licenziatari dello studio in Italia e all’estero.