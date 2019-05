Kodama torna in una nuova versione tutta 3D

Disponibile su Kickstarter la campagna crowdfunding per la nuova incarnazione del gioco da tavolo Kodama

Dopo il successo di Kodama – Gli Spiriti degli Alberi, Kodama – Duo e Kokoro: Avenue of the Kodamas, tornano i simpatici spiriti degli alberi, protagonisti dei giochi di Daniel Solis, in una nuova versione tridimensionale: Kodama 3D.

Similmente agli altri titoli della serie, anche Kodama 3D sarà pubblicato da Indie Boards and Cards utilizzando la piattaforma di crowdfunding Kickstarter per finanziare il progetto.

Ci troveremo di fronte ad un gioco competitivo di costruzione in verticale tridimensionale per 1-4 giocatori, in cui i bisognerà costruire l’albero casa degli spiritelli. Ad ogni turno ognuno dei giocatori dovrà aggiungere rami al fusto della propria pianta, soddisfacendo le condizioni illustrate sul ramo sottostante. Ogni volta che si riuscirà a far crescere l’alberò si verrà ricompensati con dei punti vittoria. Il giocatore che avrà guadagnato più punti vincerà la partita.

La campagna Kickstarter di Kodama 3D è live in questi giorni ed è possibile sostenerla con diversi tipi di pledge, a partire dai 24$ fino ad un massimo di 65$.

SPROUTS è il pledge base (24$) che vi darà diritto ad una copia del gioco e di tutti gli stretch goal eventualmente sbloccati.

TREE SPIRITS (39$) aggiungerà alle ricompense una copia a vostra scelta di Kodama: The Tree Spirits, Kodama Duo, o Kokoro: Avenue of the Kodamas. Con il pledge FOREST DWELLERS (52$) riceverete due giochi a scelta della serie Kodama, mentre con il pledge KODAMA UNIVERSE (65$) potrete portarvi a casa la serie completa dei giochi.

L’obiettivo per finanziare il gioco era stato fissato a 8.000€ ed è stato raggiunto e superato. Chi desiderasse sostenere la campagna dei simpatici kodama, potrà farlo fino al 7 giugno 2019.