Komi Can’t Communicate: trailer, data d’uscita e nuova key visual

Il sito ufficiale dell’adattamento anime della serie manga Komi Can’t Communicate (Komi-san wa, Komyushō desu) di Tomohito Oda, pubblicata in Italia dalla casa editrice J-POP, ha svelato una nuova key visual e il suo primo trailer ufficiale, insieme ai nuovi membri del cast.

L’anime verrà trasmesso il 6 ottobre 2021.

L’anime Komi Can’t Communicate è prodotto da Animation Studio OLM. La produzione è diretta da Ayumu Watanabe con Kazuki Kawagoe come direttore della serie. Le sceneggiature sono scritte da Deko Akao e i personaggi sono disegnati da Atsuko Nakajima.

Questa la nuova key visual:

Per quanto riguarda i nuovi membri del cast che si uniscono a Aoi Koga (Shouko Komi), Gakuto Kajiwara (Hitohito Tadano) e Rie Murakawa (Najimi Osana) sono Rina Hidaka che interpreterà Ren Yamai, Rumi Okubo che sarà Omoharu Nakanaka, Yukiyo Fujii che darà la voce a Himiko Agari e Noriko Hidaka che sarà il narratore.

Qui sotto potete guardare il trailer:

La serie manga originale è scritta e illustrata da Tomohito Oda. È stata serializzata su Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan da maggio 2016 e in seguito i singoli capitoli sono stati raccolti in volumi tankōbon, con il primo pubblicato il 16 settembre 2016.

La serie è stata portata in Italia, il 30 settembre 2020, dalla casa editrice J-POP che descrive così la trama:

Shouko Komi è così bella che tutti si voltano al suo passaggio. Peccato che abbia un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che inizia a pensare di attaccare bottone con qualcuno, finisce per ossessionarsi su come rompere il ghiaccio, come reagirà l’altro, cosa può andare storto… e si blocca. Fino a quando, con l’aiuto del suo compagno di classe Tadano, proverà a risolvere i suoi catastrofici problemi relazionali e a scoprire i bizzarri personaggi che popolano la sua scuola!