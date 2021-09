L’anime Komi Can’t Communicate (Komi-san wa, Komyushō desu), adattamento del manga di Tomohito Oda, pubblicato in Italia dalla casa editrice J-POP, arriverà su Netflix in 190 paesi fuori dal Giappone, sottotitolato in ben 31 lingue e doppiato in 8.

Komi Can’t Communicate: trailer e data d’uscita su Netflix

Gli episodi dell’anime Komi Can’t Communicate usciranno su Netflix dal 21 ottobre 2021 ogni settimana mentre in Giappone verrà trasmesso il 6 ottobre.

Ayumu Watanabe (Mysterious Girlfriend X, After the Rain, Children of the Sea) è il regista principale dell’anime, mentre Kazuki Kawagoe (Beyblade Burst God storyboarder e direttore degli episodi) sta dirigendo l’anime alla OLM. Deko Akao (Snow White with the Red Hair, Noragami, Flying Witch) si occupa della composizione della serie. Atsuko Nakajima (Hakuoki: Demon of the Fleeting Blossom, Ranma ½, Tokyo Ghoul:re) sta disegnando i personaggi.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Komi Can’t Communicate: il manga

Il manga Komi Can’t Communicate è scritto e disegnato da Tomohito Oda e serializzato dal 18 maggio 2016 all’interno del settimanale Shonen Sunday di Shogakukan. Il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 16 settembre 2016 e al febbraio 2021 ne sono usciti in tutto venti. La serie è stata portata in Italia il 30 settembre 2020 dalla casa editrice J-POP, per un totale di nove volumi pubblicati fino a questo momento.

Questa la trama:

Shouko Komi è così bella che tutti si voltano al suo passaggio. Peccato che abbia un serio disturbo della comunicazione: ogni volta che inizia a pensare di attaccare bottone con qualcuno, finisce per ossessionarsi su come rompere il ghiaccio, come reagirà l’altro, cosa può andare storto… e si blocca. Fino a quando, con l’aiuto del suo compagno di classe Tadano, proverà a risolvere i suoi catastrofici problemi relazionali e a scoprire i bizzarri personaggi che popolano la sua scuola!

