Kominka Cafè: cenate insieme alla vostra cotta anime

Tutti noi otaku abbiamo almeno un paio di cotte per un personaggio particolare e probabilmente almeno una volta nella vita abbiamo pensato di volere trascorrere una giornata da sogno insieme alla nostra cotta, organizzare un appuntamento e mangiare insieme. Ma se questo fosse possibile?

In Giappone esistono dei cafè che permettono ai suoi clienti di mangiare insieme al plushies o qualsiasi altro merchandise che rappresenta il loro personaggio preferito. Questi si chiamano kominka cafè, letteralmente “vecchia casa residenziale”, vecchie case convertite con un’aria storica o retrò e offrono un servizio davvero particolare.

Il Cafe Kojika dà il benvenuto a voi e alla vostra cotta anime

Uno di questi kominka cafè è il Cafe Kojika, si trova Tokyo, a 10 minuti a piedi dalla stazione di Hachioji, e dall’esterno sembra una casa ben molto antica. Appena entrati ci si toglie le scarpe, come in qualsiasi altra casa giapponese. All’interno c’è un’atmosfera ancora più old-school: i pilastri di sostegno provengono dalla costruzione originale, ma i rivestimenti delle pareti e il pavimento in canna tatami sono stati sostituiti di recente, dando al locale un mix accogliente e rilassante pieno di calore familiare.

Il menu presenta i tipici piatti tradizionali dei caffè giapponesi, ma la particolarità sta nel fatto che le bevande e il cibo ordinato arrivano anche per il plushie/figure del vostro personaggio anime che avete deciso di portare a cenare con voi.

Quindi se avete ordinato una cream soda ecco che anche il vostro personaggio ne ottiene una in miniatura fatta con gli stessi ingredienti e la stessa cura della versione a grandezza naturale, in modo che voi e la vostra cotta possiate davvero mangiare insieme. Non solo. Il Cafe Kojika presenta anche una selezione di modelli di cibo in plastica in miniatura, fatti su misura per abbinare le voci del suo menu. Per esempio, se ordinate una fetta di cheesecake al forno, che viene fornita con un biscotto e un turbine di panna montata, anche la vostra cotta ne ottiene una replica esatta in miniatura.

Inoltre si possono persino personalizzare le bevande ordinate: il personale può colorarle come più preferite, magari in tema con il colore che caratterizza la vostra cotta anime. Potete anche mostrare al personale un campione del colore che volete sul vostro telefono o un pezzo di carta per dare loro un’idea migliore della tonalità desiderata.

Se siete di fretta, il Cafe Kojika offre anche un servizio d’asporto per la cream soda, e sì, si può personalizzarla anche in questo caso, personalizzato, e per il gelato soft.

I kominka cafè permettono di creare dei ricordi preziosi e unici insieme alla vostra cotta anime e in nessun altro posto avrete l’occasione di trascorrere un appuntamento insieme al vostro personaggio preferito!

Se siete amanti del Giappone vi suggeriamo di comprare il libro Cultura Giapponese: Come Vivere lo Spirito Giapponese e Riscoprire la Filosofia Segreta Delle Piccole Cose per Essere Felice su Amazon!