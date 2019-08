Konami: Contra e Bomberman diventeranno giochi in scatola

Konami stringe un accordo con Blacklist Games e IDW Games per la realizzare i giochi in scatola di Contra e Bomberman.

Konamy Cross Media New York, divisione della software house incaricata di gestire le licenze legate ai videogames, ha stretto un accordo con Blacklist Games e IDW Games per la realizzazione di giochi in scatola e altri gadget legati alle licenze di Contra, l’arcade sparatutto nato nel 1987, e Bomberman, il celebre rompicapo di azione.

Se durante gli anni ‘90 e i primi 2000 l’obiettivo per molti giochi tradizionali era quello di ottenere il proprio adattamento digitale, oggi i tempi la tendenza può dirsi invertita e mai come prima d’ora tutti guardano con interesse al settore dei giochi in scatola.

L’accordo tra Konami ed i due editori arriva in seguito alla decisione della popolare software house di ampliare la propria strategia, espandendo alcune delle sue proprietà intellettuali in maniera crossmediale. Apripista di questo progetto saranno proprio le licenze legate ai titoli di Contra e Bomberman.

Blacklist Games, già editore del gioco da tavolo Altar Quest, coadiuvata da Kess Co. svilupperà un gioco da tavolo cooperativo basato su Contra. Il gioco avrà un forte impianto strategico, utilizzando sia carte che miniature per tradurre in formato analogico l’essenza di questo storico titolo, che ha appassionato i giocatori di tutto il mondo.

IDW Games ha invece ottenuto la licenza dei diritti globali di Bomberman. Questo accordo permetterà all’editore di realizzare giochi da tavolo, giochi di carte, puzzle e gadget da collezione dedicati alla divertente serie di videogiochi dall’alto tasso esplosivo.

IDW Games realizzerà in primis un gioco in scatola entro la fine del 2019: al momento non sono stati diffusi dettagli specifici, ma è stato anticipato da Jerry Bennington, vicepresidente dello sviluppo di nuovi prodotti di IDW Games, che si tratterà di un gioco basato sui personaggi di Super Bomberman R, l’ultima incarnazione del videogioco, sviluppato e pubblicato da Konami per Nintendo Switch e poi successivamente convertito per PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows.