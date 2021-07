Konosuba – This Wonderful World!: in arrivo un nuovo progetto animato

Dopo il successo delle due stagione anime prodotte da Studio Deen, e trasmesse in Giappone tra il 13 gennaio 2016 e il 15 marzo 2017 di Konosuba – This Wonderful World! (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!), adattamento della popolare serie di light novel isekai di Natsume Akatsuki, il cui manga è pubblicato in Italia dalla casa editrice Planet Manga, la serie godrà di un nuovo progetto animato.

L’annuncio è stato dato attraverso lo speciale in live-streaming “KONOSUBA Channel from Isekai Museum” e confermato dall’account Twitter ufficiale della produzione dell’anime che ci informa che ulteriori dettagli saranno rivelati in seguito.

Konosuba – This Wonderful World!: il manga

Konosuba – This Wonderful World! (Kono subarashii sekai ni shukufuku, letteralmente “Sia benedetto questo mondo meraviglioso!”), anche nota come KonoSuba, nasce come serie di light novel scritta Natsume Akatsuki nel 2013 e conclusa nel 2020 con il volume 17.

L’adattamento manga a opera di Masahito Watari è iniziato a venire serializzato in Giappone sulla rivista Monthly Dragon Age di Fujimi Shobo a partire da ottobre 2014, mentre in Italia arriva grazie alla Planet Manga (a questo nostro articolo la recensione), che ha dato l’annuncio della pubblicazione a Lucca Changes 2020:

DALLA LIGHT NOVEL CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO ANIME, LA FOLLIA DI UN’ECCITANTE COMMEDIA…

Kazuma è morto, ma invece di raggiungere il paradiso, accetta di vivere in un mondo fantasy. Nella guerra contro Demon King sarà aiutato da una dea squattrinata, da una strega che può lanciare un solo incantesimo e da una paladina masochista…

Per ora sono stati pubblicati due volumi mentre il terzo uscirà a fine luglio.

Oltre alle due stagioni anime nel 2016 e nel 2017, il franchise comprende anche un film animato, intitolato Legend of Crimson, uscito nel 2019.

