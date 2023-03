Kotobukiya è pronta ad ampliare la sua nota linea di figure Bishoujo con una nuova proposta dedicata a tutti i fan del franchise di Star Trek.

L’arte Kotobukiya nella figure di Star Trek

L’azienda di figure Kotobukiya ha annunciato l’arrivo di una nuova serie di statue dedicate alla serie televisiva del 1966 di Star Trek, così da dare il proprio contributo a una vera e propria leggenda della storia cinematografica americana.

Kotobukiya ha dunque annunciato la prima delle tre statue prevista, mostrando attraverso una serie di immagini ufficiali il primo pezzo della collezione, raffigurante un ufficiale scientifico Vulcaniano nella tipico design della linea Bishoujo.

Dal punto di vista del design, Shunya Yamashita ha dato dunque vita a una nuova interpretazione retrò del celebre saluto vulcaniano, mantenendo inoltre una serie di caratteristiche distintive come ad esempio le orecchie a punta, le sopracciglia arcuate e l’acconciatura dal taglio uniforme e dalle linee nette. Essendo una figure statica, essa è dotata di una base espositiva ben decorata, raffigurante la superficie di un pianeta della serie, così da offrire un’esperienza di immersione totale a tutti i fan della serie.

Le caratteristiche tecniche

Per quanto concerne i lati prettamente tecnici, la figure Kotobukiya è realizzata in PVC e, data la scala 1/10, la sua altezza complessiva è di circa 22 cm.

Prezzo e data di uscita

Vulcan Science Officer di Kotobukya per la linea Bishoujo è attualmente in preordine al prezzo di circa 129,00 dollari. La sua distribuzione sul mercato è prevista a partire dal mese di settembre 2023. Per ulteriori immagini e informazioni vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del prodotto.

Inoltre, se siete fan del franchise e volete aggiungere un ulteriore pezzo nella vostra collezione, vi informiamo che su Amazon potete trovare disponibile all’acquisto uno speciale cofanetto Home Video contenente al suo interno ben 22 DVD dedicati alla serie originale di Star Trek.