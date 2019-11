Kylo Ren da Star Wars Episodio 9 prodotto da Hot Toys

Kylo Ren è uno degli ultimi annunci di Hot Toys per la sua linea dedicata a Star Wars. Tratto dall’imminente Star Wars L’ascesa di Skywalker la nuova Hot Toys in scala 1/6 riproduce il Leader supremo del primo ordine con un corpo dotato di oltre 30 punti di articolazione, abiti in vario tessuto ed inserti a led per la sua spada laser.

E’ un personaggio dell’universo narrativo di Star Wars interpretato dall’attore statunitense Adam Driver. Ben Solo, figlio di Leila e Han ed ex allievo di Luke, ora conosciuto come Kylo Ren ha abbandonato del tutto il lato chiaro per convertirsi al lato oscuro della forza, nell’ottavo capitolo della saga uccide il Leader supremo Snoke e ne prende il posto nella sua lotta contro i ribelli. E’ il nemico principale della trilogia sequel e appare anche nella seconda stagione della serie animata Star Wars Resistance.

La nuova figure di Kylo Ren, raggiungerà un’altezza di circa 33 cm, sarà dotata di numerosi accessori e parti intercambiabili, tra questi ci sarà anche l’elmo riparato con una tecnica simile al “kintsugi” giapponese. All’interno della confezione troveremo l’immancabile spada laser a croce dotata di effetto led all’interno del braccio che la impugna, un mantello con cappuccio, mani alternative e l’utilissima basetta espositiva con le grafiche di Star Wars. Davvero impressionante il lavoro svolto da Hot Toys nel ricreare i lineamenti dell’attore che, se avete notato, ha addirittura la cicatrice della ferita inferta da Rey.

Kylo Ren, tratto da Star Wars Ep.IX L’ascesa di Skywalker, è al momento in preordine sul sito americano Sideshow.com – che distribuisce anche i prodotti di Hot Toys – al prezzo di 234 Euro con uscita stimata per il mese di Giugno 2021. Un pezzo imperdibile che andrà ad unirsi alle varie uscite dedicate alla serie di Star Wars