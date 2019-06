Kylo Ren Meisho Movie Realization di Tamashii Nations

Kylo Ren è la nuova proposta di Tamashii Nation per la linea Movie Realization in questa particolare versione samurai.

La nuovissima figure di Kylo Ren è stata annunciata alcune settimane fa da Tamashii Nations – società del gruppo Bandai – per la linea Movie Realization. Queste tipo di figure, molto somiglianti alla linea S.H. Figuarts, sono realizzate completamente in plastica con parti intercambiabili tra di loro e risultano essere leggermente più grandi e imponenti delle più costose controparti.

I preordini per Kylo Ren sono già stati aperti e la figure misura 17 cm di altezza circa. Il prodotto è completamente snodabile e, come da tradizione Bandai con queste tipologie di prodotti, ha in dotazione nella scatola numerose parti di ricambio e accessori per poter posizionare il personaggio come più aggrada. In questo caso gli extra saranno molto pochi in quanto sarà possibile trovare solo una serie di mani ed una spada laser.

Come avrete sicuramente notato tutti queste figure non rispecchiano i personaggi della linea classica di Star Wars che siamo sempre stati abituati a vedere in televisione o al cinema sin da bambini, ma hanno ricevuto una rivisitazione completamente originale da parte di Bandai. Queste versioni samurai dei personaggi di Star Wars non esistono da nessuna parte, infatti non le troverete nei comics, libri e tantomeno nei film o cartoni animati.

Kylo Ren è il cattivo per eccellenza della nuova trilogia di Star Wars tornata alla ribalta nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dopo tantissimi anni di assenza, a dicembre arriverà nelle sale il nono e ultimo capitolo finale della saga che chiuderà la storia degli Skaywalker iniziata tantissimi anni fa.

Il costo di questa figure sarà di 9.680 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 108.99 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia a dicembre 2019 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.