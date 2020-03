La Bella e la Bestia avrà un prequel con una serie su Disney+

In lavorazione per la piattaforma Disney+ la serie TV prequel del film del 2017 La Bella e la Bestia, firmata da Eddy Kitsis e Adam Horowitz, creatori della fortunata serie TV Once Upon a Time (in Italia C’era una volta). La serie sarà un’esclusiva della piattaforma Disney.

Quello che si sa è che gli attori Josh Gad e Luke Evans riprenderanno i loro ruoli, rispettivamente di Le Tont e Gaston, già interpretati nel live action del famoso film d’animazione, ma la sorpresa è che Josh Gad parteciperà anche in veste di co-creatore, sceneggiatore e showrunner della serie.

Pare infatti che l’idea sia nata mentre Gad, Kitsis e Horowitz lavoravano insieme alla creazione dello show comico Muppets Live Another Day, altra novità di Disney+.

La serie, ancora senza titolo, sarà un evento da sei puntate in forma di musical, che potrebbe vedere anche il ritorno del compositore Alan Menken, già Premio Oscar per la colonna sonora de La Bella e la Bestia nel 1994, uno dei compositori con più statuine nell’intera carriera, ben lungi dall’essere conclusa.

Sembra che la serie andrà di parecchi anni indietro nel tempo e vedrà espandersi l’universo de La Bella e la Bestia senza andarne a toccare direttamente i protagonisti. Per il resto del cast, infatti, non si parla di coinvolgimenti nel progetto, anche se Emma Watson o Dan Stevens potrebbero affacciarsi come guest-star.

Da notare che il duo Kitsis-Horowitz aveva già messo mano alla storia de La Bella e la Bestia in Once Upon a Time, così come alla maggior parte delle storie negli adattamenti Disney, cui la serie si ispirava apertamente. Nella loro versione, molto rivisitata, del classico Robert Carlyle/Rumpelstiltskin era anche la Bestia, mentre Emilie de Ravin interpretava Belle.

Ora che i lavori sono cominciati non resta che aspettare di sapere di più sulla trama e la data d’uscita di questa serie, entrambe ancora da definire.