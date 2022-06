Pochi minuti fa Hulu ha diffuso il primo trailer di Prey, il prequel di Predator (per sapere esattamente quando è ambientato il film recuperate il nostro articolo dedicato). Vi ricordiamo che, come precedentemente annunciato, il film sarà disponibile dal prossimo 5 agosto in esclusiva su Disney Plus.

La caccia ha inizio nel trailer di Prey, il prequel di Predator

Prey, quinto film del franchise con protagonista la razza guerriera aliena degli yautja, sarà diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) su una sceneggiatura di Patrick Aison e sarà ambientato nel passato. Più precisamente il film racconterà il primo viaggio del Predator sul pianeta Terra dove si scontrerà con una guerriera della tribù Comanche.

Eccovi il trailer di Prey:

Dalla prima apparizione al cinema di Predator nel 1987, il franchise si è sviluppato in diverse direzioni, dai fumetti ai videogiochi, faticando sempre a trovare una nuova enfasi sul grande schermo. Entrato a far parte dell’Aliens Universe, la saga di Predator ora cerca una nuova occasione con Prey, come aveva spiegato la scorsa estate il produttore John Davis a Collider:

“Si ritorna a cosa aveva reso avvincente il primo Predator. L’ostinazione di un essere umano che non si arrende, capace di osservare e interpretare, sostanzialmente dimostrandosi in grado di sconfiggere una forza superiore, più forte e meglio armata. In effetti, sembra più simile a The Revenant che a qualsiasi altro film del canon di Predator. Ma lo scoprirete quando lo vedrete!”

