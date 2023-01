Manca ormai pochissimo alla messa in scena di Giorno del Giudizio, il primo grande evento del 2023 in casa SIW (Superior Italian Wrestling), promotion toscana che ha rapidamente scalato la classifica delle più seguite sul territorio nazionale. Dopo un anno di battaglie e sfide, trasmesse sul canale YouTube della federazione, è giunto il tempo per la resa dei conti che avverrà durante la kermesse in programma domenica 22 gennaio alla Villa del Colle, in provincia di Livorno.

Il grande Wrestling della SIW torna in scena con Giorno del Giudizio

Grande attesa per il ritorno sul ring della webstar Maurizio Merluzzo (che abbiamo avuto modo di intervistare in occasione di Colossal) pronto a entrare nella Superior Rumble, la mega rissa tutti-contro-tutti che vedrà salire sul ring tutti i più importanti wrestler della scena italiana ed europea, chiamati ad eliminarsi l’un l’altro con l’obiettivo di rimanere sul ring e reclamare per sé lo status di primo sfidante al titolo di Campione Italiano. Il titolo della divisione Wild è al centro di un discorso a tre, con il Campione Ivan Blake in procinto di mettere in palio l’alloro contro i due pretendenti designati, il “Vegan Warrior” Stryke Hellwig ed il Fuoriclasse Nico Inverardi. Un match imprevedibile, che non verrà deciso solo da calci, pugni e proiezioni spettacolari, ma dalla presenza sul quadrato di tavoli, sedie e scale.

In palio anche il Titolo di Campioni Italiani di Coppia, con i Campioni Alex Flash & Liam Massett che affronteranno i “Most Wanted”, Pan & Picchio. Per ottenere questa opportunità, gli sfidanti hanno acconsentito a dividersi definitivamente, se non riuscissero nell’impresa iridata. Spazio anche alla divisione femminile: il cigno della SIW Swan affronterà l’internazionale Angel Hayze in una resa dei conti che decreterà la migliore tra le due. Nel main event della serata il Campione Italiano, lo “Stato Maggiore” Nick Wave, difenderà la corona tricolore dall’assalto dell’acerrimo nemico, lo “Spaccaossa” Mirko Mori. A causa delle vette toccate da questa accesa rivalità, la contesa è stata sanzionata senza alcuna regola, il che vuol dire che entrambi i contendenti potranno tentare ogni mezzo – lecito e non – pur di poter immobilizzare l’avversario al tappeto per il fatidico conto di 3.

Dove vedere SIW Giorno del Giudizio

Potete acquistare gli ultimi biglietti rimasti per lo show su Live Ticket. L’evento sarà poi visibile online su YouTube il 24 gennaio.