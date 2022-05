Passata agli archivi un’edizione da record di WrestleMania, divisa ancora una volta in due serate, le star della WWE si preparano per WrestleMania Backlash, Premium Live Event in programma domenica 8 maggio a Providence, Rhode Island. Tra faide rimaste aperte e nuovi scontri, si prospetta un’altra notte di grande spettacolo. Ecco la card completa di WrestleMania Backlash, visibile come di consueto in diretta e in differita soltanto sul WWE Network.

La card di WrestleMania Backlash

AJ Styles vs Edge

Dopo il grande scontro a WrestleMania, vinto dalla Rated R Superstar, i due si affronteranno nuovamente in un rematch che promette scintille. Se da un lato Styles è più determinato che mai a vendicarsi, dall’altro Edge sembra inarrestabile grazie alla nuova alleanza “oscura” con l’ex United States Champion Damian Priest.

Happy Corbin vs Madcap Moss

Da grandi alleati ad acerrimi rivali. Dopo essersi visto sottratto il trofeo della Andrè The Giant Memorial Battle Royal, Madcap Moss ha giurato vendetta nei confronti di Happy Corbin.

Cody Rhodes vs Seth “Freakin” Rollins

L’American Nightmare ha compiuto il suo trionfale ritorno in WWE in quel di WrestleMania Saturday, sconfiggendo Seth “Freakin” Rollins al termine di un match di 20 minuti, da molti ritenuto il migliore della serata. I due si affronteranno nuovamente a WrestleMania Backlash.

WWE SmackDown Women’s Championship, I Quit Match: Charlotte Flair (C) vs Ronda Rousey

Gli animi tra le due superstar di SmackDown continuano a farsi sempre più accesi. Dopo essere stata sconfitta in maniera controversa a WrestleMania, Ronda Rousey ha sfidato la regina del ring a un I Quit Match, stipulazione in cui tutto è concesso e si vince soltanto costringendo l’avversaria alla resa.

Bobby Lashley vs Omos

Fresco della sua alleanza con MVP, Omos è pronto a vendicarsi della sconfitta subita a WrestleMania. L’ex WWE Champion non è da meno e farà di tutto per vincere, ancora una volta, lo scontro tra titani.

6 Men Tag Team Match: Drew McIntyre & RK-Bro vs Roman Reigns & The Usos

L’unificazione dei titoli di coppia di entrambi i brand sembrerebbe essere stata per il momento accantonata. A WrestleMania Backlash, dunque, i top player di SmackDown si affronteranno in un 6 Men Tag Team Match che promette scintile.