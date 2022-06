Mancano ormai pochi giorni alla messa in onda di Hell in a Cell, Premium Live Event che prende il nome da uno dei match più storici e brutali dell’intera WWE. Quest’anno all’interno della sontuosa gabbia d’acciaio saranno rinchiusi Cody Rhodes e Seth Rollins, pronti a alla resa finale dopo l’accesa rivalità degli ultimi mesi. Ecco la card completa di Hell in a Cell, in programma domenica 5 giugno all’Allstate Arena di Chicago.

La card di WWE Hell in a Cell

WWE Raw Women’s Championship: Bianca Belair vs Asuka vs Becky Lynch

La campionessa Bianca Belair (che abbiamo intervistato alcune settimane fa in esclusiva) dovrà difendere il titolo dall’assalto di Asuka e Becky Lynch, due superstar che in passato hanno dominato la divisione femminile e faranno di tutto per tornare al top.

Ezekiel vs Kevin Owens

Sin dal suo debutto nel Raw post WrestleMania, Ezekiel ha stupito tutti per le sue abilità e il suo rapporto con il pubblico. Kevin Owens lo ha preso subito di mira, non credendo alla storia del legame di parentela con Elias, sfidandolo a un match uno contro uno a Hell in a Cell.

WWE United States Championship: Theory (C) vs Mustafa Ali

Il pupillo di Vince McMahon difenderà il titolo strappato a Finn Balor contro l’ex leader della Retribution, Mustafa Ali. Dopo essere stato per diversi mesi lontano dalle scene, Ali vuole riprendersi le luci della ribalta.

Handicap Match: Bobby Lashley vs Omos & MVP

Dopo essersi alleato con il gigante Omos, MVP le ha provate tutte per mettere al tappeto Lashley. L’ex WWE Champion ha però dimostrato grinta e tenacia da vendere, accettando di sfidare entrambi in un Handicap Match.

Six Person Tag Team Match: The Judgment Day vs AJ Styles, Finn Balor & Liv Morgan

La nuova stable formata da Edge sta dominando Raw nelle ultime settimane: the Rated-R Superstar, Damien Priest e Rhea Ripley hanno messo nel mirino il gruppo formato da Styles, Balor e Morgan. AJ deve riscattare le due sconfitte arrivate a WrestleMania e a WrestleMania Backlash contro Edge.

Hell in a Cell Match: Cody Rhodes vs Seth Rollins

Sarà l’ultimo capitolo di una grande rivalità, iniziata a WrestleMania con il ritorno dell’American Nightmare e proseguita a WrestleMania Backlash: Cody è sul 2-0 negli scontri con Rollins, che però vuole trovare un successo che vale doppio all’interno dell’Hell in a Cell.

Dove vedere Hell in a Cell

Il Premium Live Event sarà visibile in diretta nella notte tra domenica 5 giugno e lunedì 6 giugno in esclusiva sul WWE Network (qui il link per abbonarsi alla piattaforma).