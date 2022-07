Si terrà nella notte tra domenica 2 lunedì 3 luglio, in diretta dalla MGM Grand Garden Arena di Paradise (nella zona sud della città di Las Vegas), l’edizione 2022 di Money in the Bank, Premium Live Event della WWE che prende il nome dal match inventato nel 2005. Sia gli atleti sia le superstar della divisione femminile si esibiranno per vincere una shot titolata da sfruttare in qualsiasi momento dell’anno. Ecco la card completa di Money in the Bank.

La card di WWE Money in the Bank

WWE United States Championship: Theory (C) vs Bobby Lashley

Il protetto di Vince McMahon nonchè più giovane United States Champion nella storia della WWE si trova a dover affrontare la sua sfida più grande a oggi: il colosso Bobby Lashley, più determinato che mai a tornare nel giro che conta in quel di Raw.

WWE Raw Women’s Championship: Bianca Belair (C) vs Carmella

La campionessa in carica avrebbe dovuto affrontare Rhea Ripley, ma la componente del Judgment Day è attualmente ferma ai box per un infortunio. Al suo posto ci sarà Carmella, vincitrice di un Fatal 5 Way Match e quindi prima sfidante al titolo.

WWE SmackDown Women’s Championship: Ronda Rousey (C) vs Natalya

Prima amiche, adesso acerrime rivali: Natalya e Ronda Rousey sono ormai arrivate ai ferri corti e la loro rivalità culminerà con un match titolato. La superstar canadese, ormai veterana della divisione femminile, ha promesso di sottometterla con la Sharpshooter e strappare il titolo.

Women’s Money in the Bank Ladder Match: Becky Lynch vs Liv Morgan vs Alexa Bliss vs Asuka vs Lacy Evans vs Raquel Rodriguez vs Shotzi

Un ladder match interamente al femminile, che senza dubbio promette spettacolo. L’ultima a qualificarsi è stata l’ex campionessa Becky Lynch, che nella scorsa puntata di Raw ha promesso di riprendersi la cintura a tutti i costi.

WWE Undisputed Tag Team Championships: Usos vs Street Profits

Dopo aver unificato i titoli di coppia di Raw e SmackDown, Jey e Jimmy Uso sembrano inarrestabili. A fermare il loro regno ci proveranno gli Street Profits, senza dubbio uno dei tag team più carismatici e tifati dell’intera WWE.

Men’s Money in the Bank Ladder Match: Seth “Freakin” Rollins vs Drew McIntyre vs Sheamus vs Sami Zayn vs Riddle vs Omos vs ?

Il piatto forte della serata: il MIB Ladder Match valido per una shot all’Undisputed WWE Universal Championship attualmente nelle mani di Roman Reigns. Con Cody Rhodes fuori dai giochi per un grave infortunio, il favorito alla vittoria rimane Rollins, ma gli occhi dei fan sono puntati anche su Riddle, ormai da settimane in rampa di lancio.

Dove vedere WWE Money in the Bank 2022

Il Premium Live Event della WWE sarà come di consueto disponibile, in diretta e poi in differita, esclusivamente sul WWE Network. Le puntate settimanali sono invece disponibili, con il commento in italiano, su Discovery+. L’applicazione sarà anche disponibile su Sky Q grazie al nuovo accordo raggiunto con Warner Bros. Discovery.