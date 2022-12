Archiviato Halloween Havoc, è tempo di pensare al prossimo evento speciale di NXT, in programma sabato 10 dicembre al Performance Center di Orlando. Si chiamerà Deadline e segnerà il debutto di un match mai visto prima: l’Iron Survivor Challenge, un ibrido tra la Royal Rumble e l’Iron Man Match. Cinque superstar si scontreranno allo stesso tempo per ben 25 minuti e, una volta scaduto il timer, chi avrà ottenuto il punteggio maggiore sarà decretato vincitore.

La card di NXT Deadline

NXT Championship: Apollo Crews vs Bron Breakker (C)

Dopo aver sconfitto Ilja Dragunov e JD McDonagh in un incredibile triple threat match a Halloween Havoc, Bron Breakker continua il suo regno da campione in quel di NXT. A Deadline dovrà però vedersela con l’ex intercontinental champion Apollo Crews che, sin dal suo ritorno a NXT, sembrerebbe aver riacquistato nuova linfa vitale.

Men’s Iron Survivor Challenge: Carmelo Hayes vs Joe Gacy vs Grayson Waller vs JD McDonagh vs ?

Cinque tra le superstar più promettenti di NXT si sfideranno per una shot al titolo massimo. La lista dei partecipanti è stata rivelata la scorsa settimana dall’Hall of Famer Shawn Michaels, ormai supervisore del brand. La mina vagante è senza dubbio Joe Gacy, a capo di una stable che ha di recente reclutato la figlia di Dwayne “The Rock” Johnson.

Women’s Iron Survivor Challenge: Cora Jade vs Kiana James vs Roxanne Perez vs Zoey Stark vs ?

Anche le atlete di NXT si scontreranno nella medesima stipulazione per una shot al titolo attualmente detenuto da Mandy Rose, campionessa da oltre un anno.

Dove guardare NXT Deadline

Il prossimo speciale di NXT sarà visibile, in diretta e in differita, in esclusiva sul WWE Network. Le puntate settimanali del brand sono invece disponibili con il commento in italiano sulla piattaforma Discovery+.