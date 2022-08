Si terrà martedì prossimo, in diretta dal Performance Center di Orlando in Florida, una nuova puntata speciale di NXT intitolata Heatwave, nome di uno storico PPV dell’ormai defunta ECW. Tra i grandi match in programma, oltre al main event tra Bron Breakker e JD McDonagh, c’è la sfida valida per l’NXT North American Championship tra Giovanni Vinci e Carmelo Hayes. Un’ottima occasione per la superstar nostrana di vincere il suo primo titolo in singolo in WWE

La card di WWE NXT Heatwave

NXT Women’s Title Match: Mandy Rose (C) vs Zoey Stark

Il regno di Mandy Rose, leader della Toxic Attraction, potrebbe giungere al termine. Dinnanzi a lei si parerà la rientrante Zoey Stark, più determinata che mai a diventare per la prima volta in carriera campionessa femminile di NXT.

Street Fight Match: Tony D’Angelo vs Santos Escobar

La rivalità tra i due leader delle rispettive “famiglie” è giunta a un punto di non ritorno. Dopo ben quattro mesi, il tutto si concluderà con uno Street Fight e la posta in palio non è mai stata così alta: se Tony D’angelo vince, la stable di Santos dovrà lavorare per lui e il messicano sarà bandito a vita da NXT. Se invece dovesse accadere il contrario, la stable messicana sarà libera da qualsiasi debito con la “famiglia”.

Cora Jade vs Roxanne Perez

Dopo il tradimento di Cora Jade ai danni della sua ex Tag Team Partner e aver reso vacanti le cinture di coppia, l’animosità tra le due è alle stelle. Chi la spunterà a NXT Heatwave?

WWE NXT North American Championship: Carmelo Hayes (C) vs Giovanni Vinci

Arriva una grande opportunità titolata per l’italianissimo Giovanni Vinci (recuperate qui la nostra intervista esclusiva) che ha sfidato a un match l’attuale North American Champion Carmelo Hayes. Riuscirà Giovanni a diventare per la prima volta in carriera campione o continuerà il regno dell’acrobatico Carmelo?

Ci vediamo settimana prossima https://t.co/xiq589j08I — Giovanni Vinci (@VinciWWE) August 10, 2022

NXT Title Match: JD McDonagh vs. Bron Breakker (c)

Sin dal suo arrivo a NXT l’ex Jordan Devlin ha preso nel mirino il campione in carica. Nonostante la differenza di stazza fisica, il più longevo campione dei pesi leggeri ha dimostrato di essere pronto a tutto, anche di firmare il contratto per il match con il suo stesso sangue. Bron Breakker, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cedere il titolo.

The severity of your suffering is up to you, and when you finally break. #NXTHeatwave pic.twitter.com/yJW8Fgfdsk — JD McDonagh (@Jordan_Devlin1) August 10, 2022

Dove vedere NXT Heatwave

La puntata speciale di NXT sarà visibile, come di consueto, con il commento in italiano sulla piattaforma Discovery+. Appuntamento a martedì 16 agosto.