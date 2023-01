Pochi giorni ci separano dal primo, grande evento del 2023 in casa WWE nonchè uno dei cosiddetti “Big Four”, ovvero la Royal Rumble. Oltre alla storica stipulazione, valida sia al maschile sia al femminile, ci sono in programma diversi match titolati tra cui quello valido per l’Undisputed Universal Championship tra Roman Reigns e Kevin Owens.

La card di WWE Royal Rumble

WWE Raw Women’s Championship: Alexa Bliss vs Bianca Belair (C)

Nelle ultime settimane Alexa Bliss sembrerebbe aver ritrovato il suo lato oscuro dopo essere entrata a contatto con Uncle Howdy. L’ex campionessa ha puntato il titolo detenuto da Bianca Belair, ma quest’ultima non si è lasciata intimidire dagli attacchi e dalle minacce.

Women’s Royal Rumble Match

Anche quest’anno 30 superstar della divisione femminile si sfideranno per avere l’opportunità di sfidare la campionessa di Raw o SmackDown a WrestleMania 39. Al momento hanno annunciato il loro ingresso nel match Rhea Ripley, Candice LeRae, Liv Morgan e Raquel Rodriguez.

Pitch Black Match: Bray Wyatt vs LA Knight

Sin dal suo ritorno shock a Extreme Rules lo scorso ottobre, Bray Wyatt non ha ancora disputato un match ufficiale in WWE. Tutto cambierà alla Royal Rumble quando l’Eater of Worlds affronterà LA Knight in un match senza squalifiche. Attenzione alla possibile interferenza di Uncle Howdy.

WWE Undisputed Universal Championship Match: Kevin Owens vs Roman Reigns (C)

Campione da ormai oltre due anni, Roman Reigns sembra inarrestabile. Sul suo cammino si è pero posto Kevin Owens, determinato più che mai a vincere entrambi i titoli. I due si affronteranno per la terza volta alla Royal Rumble e il canadese è determinato a mettere la parola fine alla loro rivalità.

Men’s Royal Rumble Match

Il piatto forte della serata. 30 superstar, 1 solo vincitore che andrà nel main event di WrestleMania 39. Cody Rhodes ha annunciato il suo ingresso nella rissa reale e per molti è il favorito numero uno alla vittoria. Altri nomi già annunciati sono Gunther, Kofi Kingston, Ricochet, Seth Rollins, Bobby Lashley, Baron Corbin, Santos Escobar e Rey Mysterio.

Dove vedere la Royal Rumble

La Royal Rumble di quest’anno andrà in onda sabato 28 gennaio dall’Alamodome di San Antonio, in Texas. Il Premium Live Event sarà disponibile come di consueto, in diretta e poi in differita, soltanto sul WWE Network.