La Casa di Carta 3: arriva il nuovo teaser trailer ufficiale

In attesa dell’arrivo de La Casa di Carta 3, previsto per il prossimo 19 luglio, Netflix ha pubblicato un nuovo teaser trailer. Il video dedicato alla serie TV spagnola, ideata da Alex Pina, è molto particolare. Ricordate infatti i messaggi anti-pirateria che apparivano prima della visione di un DVD? Ebbene il nuovo spot, che troverete di seguito, fa chiaro riferimento a quel tipo di messaggio. Infatti durante i 40 secondi circa di video, vediamo la Banda del Professore intenta ad eseguire la rapina alla Zecca di Spagna, più o meno una ricapitolazione delle due serie precedenti, e alle immagini si susseguono varie frasi: “Non ruberesti mai una borsa” oppure “Non ruberesti mai un televisore“.

Nella prossima stagione de La Casa di Carta, che comprenderà in tutto 8 episodi e ognuno dei quali avrà una durata di 45 minuti, vedremo i protagonisti arrivare in Italia, precisamente a Firenze. Ovviamente non sappiamo ancora come andranno realmente i fatti, sarà tutto vero? Non ci resta che aspettare l’uscita ufficiale, sulla piattaforma Netflix, della stagione 3 dell’appassionante serie TV per scoprire le vicende che vedranno come protagonisti i rapinatori della Zecca di Stato spagnola.

Del cast faranno parte gli attori che abbiamo visto nella prima e nella seconda stagione: Ursula Corbero nei panni di Tokyo, Alvaro Morte interpreterà il Professore, Itziar Ituno sarà Raquel Murillo e Miguel Herran sarà Rio. Vedremo in oltre Jaime Lorente nei panni di Denver, Alba Gonzàles Villa sarà Nairobi, Darko Peric vestirà i panni di Helsinki.

