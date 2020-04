La Casa di Carta, in arrivo l’Escape Game tratto dalla serie TV!

La quarta stagione de La Casa di Carta ha compiuto il suo debutto proprio oggi sulla nota piattaforma Netflix. Per celebrare questo importante avvenimento, MS Edizioni ha pensato bene di annunciare un escape game tratto appunto da questa serie televisiva, creata da duo Álex Pina e Joe W.

Questo particolare gioco di carte simula una escape room, che permetterà a tutti gli appassionati di rivivere i momenti de La Casa di Carta, entrando nel cuore della Zecca Reale di Spagna, assieme ai propri personaggi preferiti (come, ad esempio, Il Professore, Tokyo, Berlino, Lisbona, Rio e Denver ndR).

“Avete scelto di partecipare al colpo del secolo. Il vostro obiettivo: la Zecca Reale di Spagna. Il potenziale bottino: 2,4 miliardi di euro”, specifica il sito ufficiale dell’editore. “Il Professore, cervello dell’operazione, vi guiderà attraverso le varie fasi del suo geniale piano. Seguite le sue istruzioni e non dovrete mai più lavorare per il resto della vostra vita”.

MS Edizioni ha comunicato che all’interno della confezione di vendita gli appassionati troveranno un Libro della Missione, 15 carte Fase, 30 carte Indizio, 9 carte Personaggio, una Pianta della Zecca Reale di Spagna e una Pagina Web dedicata. Il gioco ha una durata stimata di 60-120 minuti, e consente da 3 a 8 giocatori di imbattersi nelle vicende della serie televisiva.

La Casa di Carta – Escape Game non è disponibile alla vendita, e la disponibilità è fissata per settembre. Tuttavia, gli interessati possono già effettuare la prenotazione al modico prezzo di 19,90 euro. Non mancheranno aggiornamenti, continuate a seguirci.