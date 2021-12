Durante l’evento globale tenutosi in streaming ieri sera, non solo si è celebrato il finale de La Casa di Carta i cui ultimi 5 episodi della Stagione 5 saranno disponibili a partire dal 3 dicembre su Netflix ma sono stati fatti anche due importanti annunci in esclusiva. In lavorazione infatti ci sono altri due progetti relativi a La Casa di Carta: uno spinoff su Berlino e un remake coreano con Park Hae-soo.

La Casa di Carta: uno spinoff su Berlino e un remake coreano

Durante l’evento, che si è svolto in modalità ibrida con la presenza di celebrità e fan locali e in diretta streaming, non solo si è celebrato la fine de La Casa di Carta con Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino) e gli altri membri del cast che si sono riuniti per condividere momenti speciali vissuti negli ultimi anni ma sono stati rivelati anche due interessantissimi progetti.

Il primo è uno spinoff con protagonista Berlino che arriverà nel 2023 ma di cui attualmente non si hanno dettagli.

Il secondo invece è l’annuncio di un remake coreano della serie iberica in cui Park Hae-soo (Squid Game) interpreterà Berlino. L’attore si è unito virtualmente all’evento e ha mandato i suoi saluti a tutti i presenti e alle persone collegate indossando l’iconica maschera di Dalì, ricevuta da Pedro Alonso, e promettendo di inviare a sua volta la maschera utilizzata nella versione coreana, che verrà annunciata l’anno prossimo, al suo alter-ego spagnolo.

A proposito de La Casa di Carta 5 Volume 2

Ecco come Netflix descrive La Casa di Carta 5 Volume 2: