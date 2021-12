La casa di Mamma ho Perso l’Aereo affittabile per una notte su Airbnb

La casa dell’iconico film di Natale degli anni ’90 Mamma ho perso l’aereo (Home Alone), sarà affittabile su Airbnb per una sola notte, completa di tutte quelle trappole esplosive piazzate da Kevin McCallister per fermare quei fastidiosi banditi.

Secondo quanto riportato dallo stesso Airbnb, la casa di Mamma ho perso l’aereo, situata a Winnetka, Illinois, sarà resa disponibile per l’affitto per festeggiare l’uscita Home Sweet Home Alone, una nuovissima commedia d’avventura nel puro stile del franchise che debutterà in esclusiva su Disney+ il 12 novembre 2021 (leggete anche questo nostro articolo per scoprine tutti i dettagli).

Potranno entrarvi un massimo di quattro ospiti per una sola notte, il 12 dicembre per soli 25 dollari; le prenotazioni partono dal 7 dicembre e molto probabilmente saranno tantissime le persone che cercheranno di aggiudicarsi il soggiorno.

Devin Ratray, interprete di Buzz McCallister, il figlio maggiore di Peter e Kate McCallister, diventato, da adulto, un agente di polizia, ha detto che sarebbe davvero felice di condividere la sua casa con i fan:

“Potreste non ricordarmi come particolarmente accomodante, ma sono cresciuto, e sarei felice di condividere la mia casa di famiglia – la mia pizza, anche – con voi in questa stagione di festa. Cercate solo di non lasciare libera la mia tarantola, Axl, questa volta.”

Che cosa troveranno gli ospiti all’interno della casa dei McCallister? Di certo un’accogliente scena natalizia con luci scintillanti e un albero perfettamente tagliato per celebrare la stagione. Non mancheranno le trappole, anzi ce ne saranno a bizzeffe (ma non preoccupatevi visto che sarete voi a piazzarle, quindi non dovrete preoccuparvi di schivarle!).

Ci saranno spruzzi di dopobarba sorprendentemente brucianti e ampie opportunità di urlare nello specchio. Chi riuscirà a vincere il soggiorno passerà un Natale che non potrà mai dimenticare!

