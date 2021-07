La Città Incantata: acquistate la lanterna saltellante

La Città Incantata (potete acquistare il Blu-Ray del meraviglioso film animato del Maestro Hayao Miyazaki qui su Amazon) è un film che da sempre colpisce l’immaginario dei tanti appassionati di animazione e delle opere dello Studio Ghibli. La Città Incantata è un film molto amato in madre patria, anche se è stato di recente surclassato al botteghino da Demon Slayer – Mugen Train, il primo film di animazione basato sul manga omonimo e di cui trovate qui la nostra recensione.

Se anche voi siete appassionati della pellicola, di certo apprezzerete questa deliziosa riproduzione della lanterna saltellante sulla propria mano. Il nuovo prodotto è dotato di funzioni speciali per ricreare il simpatico personaggio della lanterna presente nel film anime di successo.

La Città Incantata: la lampada e gli orologi a tema per il ventennale

L’acclamato lungometraggio anime dello Studio Ghibli La città Incantata festeggia il suo 20° anniversario con una serie di nuovi ed entusiasmanti pezzi di merchandising, molti dei quali sono disponibili presso la catena di vendita al dettaglio giapponese Donguri Kyowakoku.

Ora, Ghibli ha realizzato un interessante oggetto da collezione in occasione dei 20 anni di La Città Incantata: la lanterna saltellante, direttamente dal film!

La lanterna saltellante che guida il personaggio principale Sen e i suoi compagni attraverso la foresta fino alla casa di Zeniba durante la loro avventura fantasy ora può essere acquistata! Chiamato “Michiannai no Kantera” (“Lanterna Guida”), il nuovo oggetto da collezione riproduce esattamente la simpatica lampada che compare nel film, con tanto di mano guantata, e sarà in vendita da fine dicembre 2021 al prezzo di 8.800 yen (67,74 euro).

La parte lampada è rimovibile e può essere separata dalla sua base; inoltre, reagisce al movimento brillando come una candela in modo che luccichi con vari gradi di intensità quando si cammina tenendola in mano.

Anche se la lanterna saltellante potrà essere acquistata solo a partire da dicembre, i preordini si apriranno online dal 22 luglio a questo indirizzo. Lo stesso giorno sarà ufficialmente in vendita una collezione speciale limitata di orologi Seiko realizzati appositamente per il ventennale del film La Città Incantata:

Ognuno dei 4 modelli disponibili avrà un prezzo di 15.400 yen (118,54 euro).