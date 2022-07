Non si può negare l’importanza storica e culturale che Il Padrino, film cult del 1972 diretto da Francis Ford Coppola, ha avuto sull’intero mondo del cinema e non solo. Tra le grandi interpretazioni c’è quella di Al Pacino nei panni di Michael Corleone, figlio del boss della malavita Vito Corleone (Marlon Brando). A quanto pare, però, l’iconico attore ha rischiato il licenziamento dal set.

Al Pacino ha rischiato il licenziamento da Il Padrino

A rivelarlo è stato proprio Al Pacino durante un panel celebrativo della saga al Tribeca Film Festival lo scorso mese, spiegando come sia stato proprio Coppola a salvargli il ruolo, facendogli rigirare la celebre scena in cui Michael uccide Virgil Sollozzo e l’ufficiale di polizia McCluskey all’interno di un ristorante:

“Volevano sbarazzarsi di me e lasciarmi andare. Francis si avvicina e mi dice che crede in me. Giriamo la scena di nuovo, allo studio piace e il resto è storia. Ho mantenuto la parte, ma ho rischiato il licenziamento” – ha dichiarato l’attore.

Il magistrale adattamento cinematografico di Coppola del romanzo dell’omonimo romanzo Mario Puzo racconta l’ascesa e la caduta della famiglia Corleone e la trilogia è considerata una delle migliori della storia del cinema. Quest’anno si è celebrato il cinquantesimo anniversario dall’uscita nelle sale del primo film con una versione Home Video restaurata in 4K UHD.

Per restaurare la trilogia de Il Padrino sono stati esaminati oltre 300 rulli di pellicola per trovare la migliore risoluzione possibile per ogni fotogramma di tutti e tre i film. Anche Matt Reeves si è lasciato ispirare da Il Padrino, utilizzando il personaggio di Fredo Corleone come base per la sua versione di Oswald Cobblepot/Pinguino, interpretato da un camaleontico Colin Farrell.

Di recente è arrivata su Paramount+ una serie TV intitolata The Offer che racconta tutti i retroscena dietro alla realizzazione dell’iconica pellicola.

Protagonista dello show è Miles Teller dopo la dipartita dal progetto di Armie Hammer, finito sotto gli occhi del ciclone mediatico per alcuni scandali che lo hanno coinvolto.