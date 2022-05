Continuano i tagli dal palinsesto televisivo della CW. L’emittente americana, come si vociferava ormai da settimane, ha cancellato il reboot di Streghe dopo quattro stagioni. Purtroppo gli ascolti sempre in calo e i continui cambi all’interno del team di showrunner non hanno giovato alla fortuna della serie.

Cancellato il reboot di Streghe

Arrivata nel 2018, Streghe ha visto Madeleine Mantock, Melonie Diaz e Sarah Jeffery nei panni di tre sorelle, Macy, Mel e Maggie, che dopo la scomparsa del padre scoprono di avere poteri soprannaturali. Insieme utilizzano le loro abilità di streghe per combattere le forze del male.

Purtroppo il reboot, criticato dai fan sin dall’inizio, non è mai riuscito ad avere lo stesso mordente della storica serie degli anni ’90 con Alyssa Milano, Shannen Doherty e Holly Marie Combs. L’ultima puntata andò in onda nel 2006 ma, ancora oggi, viene ricordata come un pezzo di storia della serialità televisiva.

La nuova iterazione targata CW è arrivata in Italia nel 2019 su Rai 2 con le prime due stagioni, mentre la terza è stata trasmessa su Rai 4 lo scorso anno. L’ultima stagione rimane al momento inedita.

Streghe è soltanto uno dei tanti show cancellato dalla CW: la medesima sorte è toccata a Batwoman e Legends of Tomorrow, due show di punta dell’Arrowverse, e di recente a Naomi, basata sull’omonima serie di fumetti creata da Brian Michael Bendis.

Continuano dunque a intensificarsi le voci secondo cui WarnerMedia e ViacomCBS siano a un passo dal vendere del tutto CW a patto di trovare il giusto acquirente. Nel frattempo la già finalizzata fusione tra Warner Bros e Discovery ha iniziato a cambiare le carte in tavola dal punto di vista della progettualità per quanto concerne film e serie TV.