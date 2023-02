La terza stagione di The Mandalorian è sempre più vicina, e i fan del bounty hunter mandaloriano interpretato da Pedro Pascal non vedono l’ora di scoprire come gli eventi delle precedenti stagioni e di The Book of Boba Fett influenzeranno il futuro di Din Djarin. Soprattutto, sarà interessante scoprire come il possesso della Darksaber cambierà Din Djarin in The Mandalorian 3, considerato il ruolo centrale che questa arma riveste nella cultura mandaloriana.

In The Mandalorian 3, il possesso della Darksaber come cambierà Din Djarin?

Sin dalla sua introduzione nel Canon di Star Wars in Star Wars: Clone Wars e il suo ritorno in Star Wars Rebels, la Darksaber è stata presentata come uno dei simboli più importanti per i Mandaloriani. Creata da Tarre Vizsla, unico mandaloriano a esser divenuto per breve tempo un Jedi, la Darksaber è una spada laser unica nel suo genere, brandita da Vizsla durante la sua campagna di unificazione dei diversi clan mandaloriani. In virtù di questo, è divenuto implicito che chiunque la brandisca sia il nuovo leader di Mandalore. In Star Wars Rebels, Sabine Wren aveva ceduto il possesso della Darksaber a Bo-Katan Kryze, ma in un non precisato momento l’arma è finita nella manidi Moff Gideon, che la ha perduta in duello con Din Djarin. Uno smacco per Bo-Katan, che si è vista privare della possibilità di riconquistare questo trofeo prezioso trofeo, soprattutto venendo irrisa da Gideon che ha ricordato a tutti come la Darksaber non possa esser semplicemente ceduta ma debba esser vinta in duello.

In questo momento, quindi, Din Djarin sarebbe il legittimo leader dei Mandaloriani. Nonostante il suo tradimento della Via, avendo mostrato in pubblico il suo volto, Mando potrebbe rivendicare questo suo ruolo, guidando i clan alla riconquista di Mandalore. Il possesso della Darksaber cambierà quindi Din djarin in The Mandalorian 3, considerato che questa presenza motiverà una maggior caratterizzazione della cultura mandaloriana, come abbiamo potuto vedere dai trailer. La viva voce di Din Djarin ci spiega come la sua gente si sia sparsa tra le stelle, non mancando di far trasparire la speranza che i clan possano tornare a riunirsi sotto una guida per riconquistare la propria patria, distrutta da Palpatine nei primi giorni dell’Impero.

Complice l’apparente conclusione della missione di riportare Grogu dai Jedi per iniziare il suo addestramento, Din Djarin può ora concentrarsi su una storia che si fondi maggiormente sul suo retaggio culturale, parzialmente accennato nelle precedenti stagioni. Considerato il fascino esercitato dalla cultura mandaloriana, lasciare che The Mandalorian dia pieno splendore su Disney Plus a questa civiltà sarebbe sicuramente una novità ben accetta dal fandom.

