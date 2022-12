La stagione 2 dell’adattamento anime di Netflix di La via del grembiule ha ufficialmente una data e ci coccolerà i primi giorni del 2023. La via del grembiule – lo Yakuza casalingo nasce come manga di Kousuke Oono. La storia segue la vita di Tatsu, che una volta era un temuto boss della yakuza soprannominato “il drago immortale”. Tatsu si ritira dalla sua vita criminale per sostenere la moglie Miku e la sua carriera, mettendo a frutto le sue capacità svolgendo lavori domestici e completando vari compiti domestici.

La data di uscita de La via del grembiule Stagione 2

Come annunciato dall’account Twitter ufficiale di Netflix Anime, la seconda stagione de La via del grembiule verrà lanciata in anteprima su Netflix il 1 gennaio 2023. Netflix ha annunciato per la prima volta a settembre che la seconda stagione di La via del grembiule sarebbe arrivata a gennaio 2023, anche se all’epoca non aveva rivelato una data di uscita specifica.

La prima stagione dell’adattamento anime è stata divisa in due parti, ciascuna composta da cinque episodi. La parte 1 è stata presentata per la prima volta sulla piattaforma nell’aprile 2021, seguita dalla parte 2 nell’ottobre 2021. Il manga ha vinto numerosi premi prestigiosi, tra cui Best Overall Series e Best Comedy Series da Pixiv Comic Ranking nel 2018, Runner-Up per Best Web Manga Series ai Next Manga Awards nel 2018 e Best Humor Publication agli Eisner Awards nel 2020.

Il manga è stato precedentemente adattato in un dramma televisivo live-action, andato in onda per 10 episodi sulla rete giapponese Nippon TV alla fine del 2020. Un lungometraggio live-action di La via del grembiule è uscito nelle sale in Giappone all’inizio di quest’anno.

Per quanto riguarda il futuro, dovrebbe uscire un libro intitolato The Way of the Househusband: The Gangster’s Guide to Housekeeping nell’estate del 2023, una guida che offrirà ai propri lettori tutti i segreti e gli stratagemmi per fare le faccende domestiche e creare pasti gourmet con lo stesso stile di Tatsu.