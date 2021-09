La data di uscita di Dopesick, la serie Disney+ con Michael Keaton

Disney+ (scoprite come funziona e come abbonarvi al servizio in questo nostro articolo) ha svelato la data di uscita di Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, l’attesissima nuova serie drammatica con Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, Kaitlyn Dever e Rosario Dawson. Tra le guest star presenti in Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza ricordiamo la presenza di Phillipa Soo e Jake McDorman. In Italia, la serie originale in otto episodi sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming in occasione del Disney+ Day, il prossimo 12 novembre.

La data di uscita di Dopesick e tutto sulla serie

Dai produttori esecutivi Danny Strong e Michael Keaton, che è anche protagonista della serie, Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza esamina come una sola compagnia abbia innescato la peggiore crisi farmaceutica della storia americana. La serie porta gli spettatori nell’epicentro della lotta americana contro la dipendenza da oppioidi, dai consigli di amministrazione di Big Pharma a una comunità mineraria della Virginia in difficoltà, fino ai corridoi della DEA. Contro ogni previsione, gli eroi emergeranno in una corsa intensa e avvincente per sconfiggere le avide forze delle multinazionali, causa di questa crisi nazionale, e i loro alleati. La serie è ispirata al libro bestseller del New York Times scritto da Beth Macy.

In occasione dell’annuncio della data di uscita ufficiale di Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza sono state anche pubblicate alcune nuove immagini, che potete vedere poco più in alto sempre all’interno di questo articolo, e il poster relativi alla serie. Ecco qui di seguito la locandina:

Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza è scritta dal vincitore di due Emmy Award Danny Strong (Empire, Recount, Game Change), e diretta dal vincitore dell’Oscar Barry Levinson (Paterno, Rain Man – L’uomo della pioggia). Tra i produttori esecutivi della serie ci sono Strong, John Goldwyn (Dexter), Keaton, Levinson, Warren Littlefield (The Handmaid’s Tale – Il racconto dell’ancella, Fargo, The Old Man), Beth Macy (Dopesick) e Karen Rosenfelt (Twilight). Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.

