È ufficiale Grey’s Anatomy 18 arriverà in Italia in piena esclusiva sulla piattaforma Disney Plus, deliziandoci con altre nuovissime puntate. Inizialmente tutti i fan si stavano chiedendo quando avremmo avuto notizie della distribuzione italiana (dato che negli Stati Uniti è stata distribuita a partire dal 30 settembre) e la freschissima notizia ha indubbiamente scosso tutta l’enorme community che la pluripremiata serie medical drama porta con sé da moltissimi anni. La scelta di mandare Grey’s Anatomy in onda sulla piattaforma di streaming è stata dettata proprio dal fatto che gli episodi siano prodotti da ABC, che non a caso è sotto Disney television Studios.

La data di uscita di Grey’s Anatomy 18 su Disney+

Torna sul piccolo schermo il prodotto firmato da Shonda Rhimes, creatrice e anche executive producer dei tutti e 18 le stagioni ma anche di prodotti quali Station 19 e Le regole del delitto perfetto. Da fine ottobre avremo nuovamente modo di lasciarci trasportare dalle magnifiche interpretazioni di Ellen Pompeo (Meredith Grey), Kevin McKidd (Owen Hunt), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber) e molti altri volti che hanno saputo fare la storia del genere, convincendo il pubblico globale. Disney+ ha dichiarato che potremo gustare la 18esima stagione dal vicinissimo mercoledì 27 ottobre, tornando a immergerci nei complicati casi del Grey Sloan Memorial e nelle storie del team di medici che ha stregato il mondo.

Le anticipazioni ci parlano di un ambientazione particolare, molto attuale: dopo aver affrontato già abbondantemente il tema della pandemia la scelta degli sceneggiatori è di guardare avanti. La 18esima stagione infatti è un po’ un auspicio anche per noi dato che si tratterà il Covid-19 come qualcosa di sfondo, di passato e ormai verso la totale conclusione. Ovviamente questo comporterà un effettivo salto in avanti per la trama della serie, in una Seattle che decide di riprendere i propri ritmi e torna a respirare liberamente. C’è molto da scoprire sulla protagonista Meredith e su quello che il futuro le riserverà – da un punto di vista amoroso e non – per cui non ci resta altro che aspettare e prepararci una buona porzione di pop-corn.

